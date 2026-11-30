民進黨台北市長候選人沈伯洋雖未能中斷台北市長蔣萬安連任之路，卻也創下綠營在北市歷年次佳得票率，外界點名二○二八年轉戰北市區域立委，沈則直言「不太可能」。他說，二○二八年要討論國家議題，遠比市政更複雜，他的角色最主要是對整個國家體系運作及定位的理解，在立院外交國防委員會就是最好位置。

沈伯洋強調，接下來會繼續做好立委、大學教授角色，將用政治獻金跟選舉補助款成立台北研究院，「相信我，我會讓台北市變得更好」。沈透露，敗選當晚，前總統蔡英文有現身競總打氣，他也有致電蔣萬安，表示願意提供彙整好的市民意見及資料，蔣也在電話中讚揚他所提出政見有益市政，「很高興未來有合作空間」。

沈觀察，選舉文化正在改變，關心政治的人愈來愈能夠看卅分鐘、一小時影片，也能拿得起各式各樣書籍，了解台灣的國家定位，他會朝這方向努力，讓大家更清楚國家應該發展方向。

沈伯洋掀起可觀的「洋流」旋風卻無法攻克北市，外界分析洋流票源在外縣市較多。沈直言，從系統來看發現有將近五成是在外縣市，但民進黨在全台實質增加不少選票，「我只不過是一個開關，個人勝負不重要」。

沈透露，對於自身的選舉成敗沒什麼哭泣，但台中市長當選人何欣純打電話分享勝利的瞬間，卻讓他哭了，「因為媽媽一直都很支持何，這也是媽媽的願望」，兩人電話中也討論許多台北未來ＡＩ及台中傳統產業的發展，兩者之間的合作非常重要，希望透過台北研究院設立，將台北的好，帶到其他城市。

除了台中，許多縣市也拿到「洋流」紅利，沈說，選舉不是一兩個人的事情，而是整個團隊，此次全台實質增加不少選票，顯示愈來愈多人在關注選舉。