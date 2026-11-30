國民黨在這次選戰失守六執政縣市，黨內逼宮聲浪暗潮洶湧。昨被問及國民黨主席鄭麗文需不需要檢討？台北市長蔣萬安說，每次選舉結果，一定都要謙卑以對、虛心檢討。此外，地方私下串聯「反鄭聯盟」要求黨主席對此次選舉負最大責任。

台北市長蔣萬安成功連任，昨車掃謝票時兌現選前承諾，染成「閃銀色」頭髮現身。對於國民黨重返執政的問題，蔣直言「沒有樂觀本錢，也沒有悲觀權利」，一定是要集結所有在野力量。

台中市長盧秀燕交棒失利，外界評估削弱黨內逼宮黨主席鄭麗文底氣。有藍營立委直指，盧秀燕選後還在沉澱、盤點中，但不影響朝集結民選縣市首長、地方山頭合組「反鄭聯盟」的大方向與決心；這次選舉國民黨在新竹縣以南全輸，顯示黨中央的選戰整體戰略失當，黨主席應負起最大責任。

在批評聲浪中，鄭麗文原訂周三赴英國出席母校劍橋大學演講也暫停。國民黨表示，經審慎考量，鄭麗文現階段將以選後各項工作為重，與黨務團隊共同為下一階段的挑戰做好準備。

對於黨內不滿鄭麗文選舉當晚隻字未提敗選責任，李乾龍為其抱屈，稱鄭麗文非常努力，已盡很大責任，選舉剛落幕，大家砲口就對準黨中央，有些人恨不得鄭麗文馬上下台，但是，下台能解決問題嗎？

黨內高層並指，怪鄭麗文之前，應該先去問落選的候選人，這一場選舉，誰才是導致敗選的關鍵？此外，台中市長盧秀燕去年以「顧好中台灣」為由不選黨主席，現在中台灣失守，這也是反鄭勢力至今未出手的原因。

黨內高層表示，鄭麗文對於地方諸侯選舉期間刻意排擠的作法心知肚明，但她認為，有需要她的地方就盡力配合，能做就做，也無意跟大家搶風頭，能贏最重要；選前對她避之唯恐不及，選後又怪她親中要她扛責，有道理嗎？

至於國民黨秘書長李乾龍與副秘書長兼組發會主委李哲華請辭案，都待今日檢討會議後拍板。