九合一選戰，國民黨成績不如預期，賴清德總統靠著提名沈伯洋掀起「洋流」，換來國民黨在台中、彰化、雲林、宜蘭、竹縣、嘉市六縣市翻盤，綠營總得票與議員得票雙雙反超。台中加彰化約四百萬人口，加上雲林、嘉市，中台灣幾乎全面淪陷，藍營必須盡速檢討、重整腳步，已沒有再虛耗的本錢。

上屆選舉，國民黨囊獲十五席佳績。此次選舉本應續保戰績，但鄭麗文任黨魁後，提名時程及策略都遭質疑，甚至，六都候選人選前刻意與黨中央保持距離，雙北選戰由各自競總操盤，黨中央插不上手；鄭麗文只能把重心放在彰化、竹縣、宜蘭、嘉市，結果四地全數翻盤。

勝選的諸侯不欠黨中央人情，敗選的縣市則把帳算到提名和整合不力。黨中央既無法調度組織，也提不出能讓候選人借力使力的議題，只能夠等著「討厭民進黨」的情緒自己發酵；「洋流」一來，議題焦點被搶光光，藍營就陷入全面被動。

被自家候選人切割，本身就是領導失敗的證明，鄭麗文重點輔選的四個縣市全數翻盤，自然要概括承受，確實該自我檢討，任何理由都無法開脫。然而，當初台中市長盧秀燕以固守中台灣為由拒選黨主席，如今中台灣失守，境況同樣尷尬。

苗栗縣長鍾東錦昨開檢討的第一槍，代表藍營的人真的著急；黨中央也應立即檢討，不該顧左右而言他。

至於醞釀中的「反鄭聯盟」，若只是為了拉鄭麗文下台，搶二○二八提名的主導權，卻不談路線與制度如何修正，就怕換了人也只是重演同樣的敗局。

國民黨過往每次敗選，檢討總是雷聲大雨點小，從未真正克服不團結的老問題。既然鄭麗文說會全面徹底檢討，就必須具體指出各選區哪個環節出錯、誰該負責，不是推託給司法介選就沒事；提名過程也不能再讓黨內互相放話、廝殺到選後都難以癒合，支持者對這種戲碼早已看膩。

距離二○二八總統大選僅剩十四個月，基層議員與鄉鎮市長持續流失，支持者也一次次為黨內的不團結被消磨信心；國民黨若要重返中央執政，已無虛耗本錢，否則，不待民進黨出手，國民黨二○二八只會提前打包走人。