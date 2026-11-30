九合一選舉落幕，國民黨不僅輸掉台中、雲林等五縣市，全國縣市議員總席次也從三六七席降為三四四席，六都議員更被民進黨超越，新北、台中、高雄議會第一大黨全數易主，顯示國民黨組織戰失靈。藍營分析有四大主因，包括提名定案太晚、交棒選區人脈未移轉、黨中央與地方諸侯各行其是，以及藍白合削弱藍營整體動員。

藍營人士指出，組織動員需要時間磨合，人選愈晚定，基層愈難動起來。彰化拖了五個月才徵召魏平政參選縣長，支持者歸隊率始終卡在不到七成；新竹縣長初選廝殺過烈，坐擁四成基本盤仍告落敗；台中市長初選拖到四月，對手何欣純已先跑了半年。

國民黨秘書長李乾龍坦言，黨中央原估十四席縣市長最多掉一席，台中、雲林失守完全出乎意料。據了解，台中地方大老選前一周多次向黨中央示警，台中選情危險，但江啟臣仍冷處理。雲林方面，李乾龍拿著民調兩度南下提醒，張麗善與張嘉郡兩人特質不同、務必小心，張家仍大意，最終以些微差距遭翻盤。

張家接班布局意外失利，藍營輔選人士分析，張家強項在於地方深耕，但返鄉投票的選民易受政治世襲等負面評論影響，加上「洋流」外溢效應，讓劉建國得票從原預估的十五萬票增加至十七萬多票；一路被看好的張嘉郡，因選戰後期外界關注集中在雙北，雲林催票成效不如預期。

第三，黨中央與地方諸侯宛如隔層山，雙北、桃園、台中、高雄都婉拒黨主席鄭麗文站台，黨中央只能提供經費，無法調度組織。

第四，藍白在議員層級互搶，民眾黨議員從十四席增至卅四席，相當部分是在藍營票倉內擴張，藍白縣市長合作與議員競爭同時進行，削弱藍營整體動員。

不過，國民黨立委徐巧芯說，民眾黨前主席柯文哲與蔣萬安同台前，白營議員候選人就已與藍營進行一系列磋商，從白營內部參考的民調來看，六席議員原本就能憑自身實力當選，「國民黨議員席次減少並非藍白合所致」。

不具名藍營立委指出，現階段黨內應檢討兩件事：第一，提名後各方勢力與地方團隊是否真正完成整合；第二，選情出現變化時，黨中央是否及早掌握並及時提供支援。

他表示，黨主席已表明會徹底檢討，接下來應逐一找出各選區的問題，該調整的提名機制就調整，地方經營該補強的，「從現在開始做」。