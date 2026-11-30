花蓮、雲林縣長選舉激戰，國民黨雲林縣長候選人張嘉郡輸一七三票，昨凌晨向雲林地方法院聲請驗票，法院和雙方代表前往查封選票，預計今展開驗票；花蓮縣長上演激烈三方對決，無黨籍張峻僅輸三五七票，他向花蓮地方法院聲請驗票，院方預計今到縣選委會查封選票。

中選會前天深夜約十一時廿分才完成雲林縣長選舉計票，宣布選舉結果，不僅是全國開票最慢，也是票數差距最小的縣市，民進黨劉建國以一七三票之差險勝張嘉郡，加上廢票數多達八千多票，張嘉郡陣營漏夜向雲林地院聲請驗票。

雲林地院庭長王子榮昨率十多名人員到雲林縣選委會，劉、張雙方代表人也在律師陪同下到場見證查封作業。王子榮說，主要查封六三八個投開票所共卅五萬六五四一張選票，將於法定的廿天內完成開封查驗手續，所有票數都要查驗，驗票過程將由雙方當事人或代表和法官一起認定，爭議的選票留待法庭判斷。

然而，昨中午進行選票清點查封作業時，發現兩本斗六市選舉名冊、兩個裝投過選票的票袋不見，經雲林地院加派兩組法官支援，竟又確認四個裝「用餘票（沒使用的空白票）」票袋也遺失，幸好找回兩個投過選票票袋、一個空白票袋，但截至晚間，兩本選舉名冊、三個空白票袋仍在尋找。

雲林縣選委會表示，選票存放過程應沒有問題，可能投開票所人員忙中有錯，錯放票袋，靜待法官進一步處理。

另，雲林斗六市長藍營分裂，形成三腳督，原一度傳出民進黨候選人尹令瑛贏得選舉，前天深夜中選會發布結果卻大翻盤，以廿七票之差輸給國民黨提名黃尤美，尹陣營昨上午也聲請驗票；王子榮表示，將分案審理，近日再依法啟動查封及查驗選票作業。

花蓮縣長選舉形成泛藍三腳督局面，最後國民黨游淑貞以六萬三○一三票勝出，但張峻獲得六萬二六五六票，雙方僅差三五七票。針對張峻聲請驗票，游淑貞回應，尊重「少數服從多數，多數尊重少數」的民主運作原則，依照既定制度產生結果，無論得票多寡，都應尊重公平機制與選民的選擇；尊重民主、放下對立、團結向前，才是對花蓮最大責任。