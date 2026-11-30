九合一選戰落幕，民進黨執政版圖北拓至大安溪，台中以南一片綠油油。除了「洋流」發威，主導選戰的黨主席賴清德也被視為重要功臣，打下二○二八年連任底氣。不過，此次選舉後期，水庫設光電板、索羅斯事件、蘇巧慧家族涉入曠世智能案等疑慮並未消失，且行政立法對立未解，選民對綠色執政不信任感蔓延，仍是賴清德連任變數。

此次選舉是賴清德總統執政的「期中考」，民進黨手握行政資源，各縣市都能看到綠營大撒銀彈、候選人看版與旗幟「遍地開花」，全台更是大造「洋流」，加上許多親綠媒體、綠營側翼助攻，讓今年縣市長選戰十分激烈。尤其，原本藍營的優勢選區台北與新北，在選戰後期藍綠幾乎打成五五波局面，讓民眾再次體會「民進黨真的很會選舉」。

選舉結果，民進黨總計贏得十席縣市長，增加五席，六都當中，民進黨保住長期執政的台南、高雄，並以微幅差距爆冷奪下「搖擺州」台中，只是，挹注資源最多的雙北，最終都鎩羽。

選戰尾聲，從北部的翡翠水庫到南部的烏山頭水庫，綠營都陷入光電板爭議；拚戰首都市長的沈伯洋，被質疑創立的台灣民主實驗室收受高爭議性的索羅斯旗下基金會捐助；搶攻新北市長的蘇巧慧胞妹陷入曠世智能案爭議，不斷被詬病「國家機器包庇蘇家」。

這些爭議，雖是選戰攻防，但其實還夾雜著民進黨政府能源政策失當、外國資金及勢力是否介入我國，以及利益獨厚特定政治家族，讓人民油然而生相對剝奪感等深層疑慮。

二○二二縣市長選舉民進黨敗選後，時任副總統賴清德參與民進黨主席補選時曾表示，「選舉結果就像是礦坑中的金絲雀，是民意對民進黨的警告」。雖然這次賴政府的「期中考」勉強及格，但雙北市長爭奪戰從五五波到失之交臂，何嘗不是上述事件發酵，進而改變選情，甚至拉開差距？雙北投票結果，正是民意對民進黨的重大警告。

除了選戰中的議題引發民怨，賴政府上任以來，朝野不睦、行政立法對立，這次「洋流」又喚醒選民對大罷免的負面回憶，若「討厭民進黨」情緒持續累積，賴總統二○二八年連任之路，必將有一番苦戰。