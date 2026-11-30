屏東縣長周春米連任大勝，得票率超過百分之六十一，為南台灣最高，她昨到競選總部舉行送神儀式，表示明回到工作崗位拚縣政。國民黨澎湖縣長當選人陳振中受訪說，上任後最首要推動的就是就醫交通問題。敗選的張啓楷說，不會離開嘉義，將持續蹲點深耕。

周春米競選總部成立時請五尊神明駐駕競選總部，車城福安宮福德正神、屏東慈鳳宮媽祖、潮州三山國王二王爺、東港東隆宮溫府王爺、琉球鄉碧雲寺觀音佛祖，連任成功後，她隨即率競選團隊到競總謝神。

周春米說，感謝屏東鄉親對她的信賴與支持，「我比四年前更想要當屏東縣長」，有很多建設跟計畫啟動，謝謝各位鄉親對民進黨與相關議員支持，民進黨在議會的席次上有些成長，會由縣黨部主委徐富癸及議會黨團處理。

藍白共推的民眾黨嘉義市長候選人張啓楷敗選，他昨掃街謝票說，自己「兩年多的拚命，比不上對手廿幾年的深耕」，他不會離開嘉義，將持續蹲點深耕，但也有感「洋流」催出的年輕選票，凝聚民進黨支持群眾，如何在守住民眾黨既有青年支持者外爭取另一群年輕人的認同，是未來必須面對的重要課題。

國民黨澎湖縣長當選人陳振中替藍營成功收復澎湖，昨天上午九時許，陳振中率領競選團隊主要幹部展開全縣車隊謝票行程，陳振中受訪時表示，上任後最首要推動的就是就醫交通問題，至於外界關注的小內閣與副縣長人選，他強調會廣納各方意見、把對的人放在對的位置上，副手人選過段時間就會正式公布。