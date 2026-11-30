民進黨立委賴瑞隆以逾七十七萬票當選高雄市長，他選前被認為相對缺乏領袖魅力，票數卻超越市長陳其邁兩次選舉，外界認為陳其邁市府高施政滿意度無疑是一大助力，然而，創下的高標也將如影隨形，賴瑞隆的「接班鋼索」，已等在不遠處。

民進黨在高雄市長期執政，謝長廷、陳菊到陳其邁三次交棒皆有政治資產撐腰。陳其邁歷經二○一八年敗選、二○二○年重返執政，以「緊緊緊」心法六年當八年用，從半導體、交通建設到演唱會經濟，推升城市轉型與國際能見度，ＢＴＳ演唱會更將城市行銷推上高峰，成為賴瑞隆勝選後盾。國民黨柯志恩雖拿下六十七萬餘票，仍未能突破陳其邁築起的防線。

賴瑞隆選前「尊邁」，最後贏得陳其邁政治紅利移轉，但選舉激情過後，考驗才正開始。高雄引進台積電，房價連炒幾波；美濃大峽谷揭開國土殘破的不堪；極端降雨造成淹水危機；光電開發讓山頭削平；半年內教師接連輕生，反映教育治理失靈，甚至陳其邁市府琅琅上口的演唱會經濟，也存在產業鏈落地與否的質疑。

高雄城市繁華的背後仍有不少長期未解的沉痾，賴瑞隆高票接棒，更有無可迴避的責任。選前高喊延續高雄的光榮，選後更需徹底激濁揚清，才能真正創造高雄的榮光，讓支持者承認沒投錯票，也讓不支持者不再一直「搥心肝」。

未來四年，賴瑞隆任期每一天不再有歷任前市長可護體，反倒陳其邁創下的施政「天花板」將成為天天鞭策的戒尺，高雄人給了賴瑞隆超越前任的選票，不代表給他超越前任的空白支票，賴瑞隆的「鋼索人生」正要啟動，須拿出治理本領來回應選民。