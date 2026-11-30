南二都皆民進黨延續執政，高雄市長當選人賴瑞隆昨說，新市府人事會秉持用人唯才原則，也會跟市長陳其邁討論留下優秀政務團隊；台南市長當選人陳亭妃說，上任後還會再次走進台南每一個地方，了解鄉親需求。

賴瑞隆大勝對手國民黨柯志恩逾十萬票，他昨一早從橋頭區展開三天謝票行程，他受訪說，選舉結束就是團結建設的開始，不分黨派全力以赴爭取支持，一起建設高雄，並徵詢更多優秀人進入市府協助，「找出最強的人才、最專業的團隊」。

綠營提名高市議員共卅三人當選，立委兼民進黨高市黨部主委黃捷說，此次高雄選舉締造四大紀錄，高雄是六都唯一由單一政黨取得議會過半的城市、綠營在高雄的議員增加席次居全國之冠、創下高雄有史以來民進黨首度在議會單獨過半的歷史紀錄、賴瑞隆創下民進黨在高雄歷次市長交棒選舉中的最高得票。

國民黨柯志恩二度參選高雄市長落敗，但票數成長十四萬多票，預計明起以感恩見面會形式向支持者致謝。她說，一路走來的感動與情誼，不會因為選舉結束而消失，今天開始要用歡笑取代淚水，用勇氣迎接未來。

陳亭妃昨從龍崎衛生所展開掃街謝票，她說，正緊鑼密鼓籌備市政交接工作，包括交接平台的建置及後續相關報告，選舉期間她走遍卅七區，未來會將這些第一線的觀察，逐步轉化為市政工作的方向。

陳亭妃雖比對手多出七萬七千多票當選，但不少支持者認為與預期有落差，「贏不夠多」，甚至她昨晚在Threads發表勝選感言，許多網友批評選戰策略不佳、烏山頭光電板議題一開始說不夠清楚；對此，陳亭妃競總執行總幹事陳怡珍說，選民有鼓勵、有鞭策，都虛心接受，永遠都有努力空間。

落敗的台南市長候選人謝龍介，得票也較上次參選增加，他說，台南不再是民進黨「鐵板一塊」的絕對優勢，過去外界常譏「推出西瓜也能當選」，如今選民已逐漸看清何謂「西瓜」與「好貨」，雖從市長選舉結果來看是失敗，也須坦然承認努力不足，然而，台南有近半數選民支持藍營訴求，證明南部並非不可撼動。