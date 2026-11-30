民進黨籍宜蘭縣長當選人林國漳讓「藍天變綠地」，翻轉藍營在宜蘭八年執政，林國漳昨說，他何德何能有這麼多人相挺，感謝辛苦的五合一小雞，團結齊心齊力拱上他這隻母雞。國民黨立委吳宗憲雖落敗，仍感謝支持者一路相挺，未來他仍會以立委身分繼續服務鄉親。

宜蘭共三十四席縣議員，上次藍營選上十五席佔多數，這次滑落三席，民進黨提名十四人全數當選，席次增三席，成為議會最大黨。

綠營指出，「洋流」助攻民進黨宜蘭的年輕選票，從得票結構分析約一成左右，包括新科縣議員游國連衝上宜蘭市選區的最高票，薛呈懿也衝上羅東鎮縣議員最高票，致使同選區國民黨副議長陳漢鍾意外落馬，跌破眾人眼鏡。

林國漳昨展開車掃謝票行程，他說，非常感謝辛苦的五合一小雞，沒有這群這麼努力打拚的小雞，真的沒辦法拱不上他這隻母雞，感謝齊心齊力打拚的小雞們，拉下來無論交接或人事安排，他都會做出對縣民最好的選擇。

林國漳說，他能有這麼多親友、同學、鄉親和不認識的人，「宜蘭隊」一起齊心力團結相挺，把感動化成承擔宜蘭責任的開始，也盼帶著感動讓縣政越來越好。

吳宗憲說，感謝這麼多鄉親一路以來陪伴相挺，接下來會到全縣十二鄉鎮市謝票，未來只要跟宜蘭有關需要爭取的事項、公共議題或需要協調之事都可以找他，大家知道他的執行力，可以放心把事情交給他。