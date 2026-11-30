基隆是否引進YouBike，是市長選戰攻防議題之一。順利連任的市長謝國樑昨說，會與新北市討論百福銜接汐止、八斗子銜接瑞芳、外木山銜接萬里路線。敗選的議長童子瑋昨展開謝票行程時說，怎麼拜票就怎麼謝票，他會調整好腳步，回應市民期待。

基隆市長選舉結果前天揭曉，謝國樑獲九萬九九一五票，童子瑋得九萬二七九○票，謝以七一二五票之差驚險連任。

謝國樑昨參加教會活動，回應媒體詢問YouBike議題時說，童子瑋選前之夜騎YouBike造勢，其實是騎在車道，代表基隆不是每個區域都適合，他曾說過基隆市區目前還不是時機，從郊區與新北連接是較可行的方式。

謝表示，基市府將與新北市府討論百福銜接汐止，八斗子銜接瑞芳，還有外木山和大武崙銜接萬里的構想，有好的消息會向市民報告。他將與新科新北市長李四川討論捷運，及共享單車串聯方向。

提到基隆捷運建設，謝國樑說，基捷第二階段路線，希望早一點與交通部確定。市府提出的路線明確，且有聯合開發計畫，自償率很高，國發會應該會優先考慮。

童子瑋昨從忠一路競選總部夢想館出發謝票，他說，基隆人有共同夢想，就是城市可以更進步，家鄉可以更好，公共服務品質能追上雙北水準。他非常謝謝投給他的市民，大家對基隆未來的期許，會深刻放在心中，帶著大家的祝福繼續深耕基層。選戰落幕後的下一步，童子瑋表示，要先沉澱，將規畫一連串謝票旅程，好好地謝謝大家，也聽聽大家聲音。