選舉落幕，南投縣長許淑華連任，國民黨在全縣十三鄉鎮市中贏得十二個，僅名間鄉由民進黨拿下，温世政表示名間鄉民反對建焚化爐的立場在選舉結果展露無遺，許淑華邀温聚餐交流，温欣然同意，並將給予相關建議。許淑華回應，此案已進入環評，會努力用環評數據說服鄉民。

南投縣長選舉中，國民黨許淑華得十六萬九九○五票，得票率六成二五更是台灣本島縣市首長最高，擊敗温世政的十萬一九五八票。

分析開票結果，國民黨拿下十二個鄉鎮市，唯獨輸掉名間鄉。温世政在名間鄉選區以一萬一五七○票、得票率五成二七，勝過許的一萬○三九九票、四成七三，成為討論焦點。

民進黨候選人温世政敗選後，承諾將續留家鄉耕耘，昨起展開謝票，首日前往南投市、名間、集集、竹山、鹿谷等地，與黨內鄉鎮市長候選人合體車掃。温世政昨受訪表示，國民黨在十三鄉鎮市中只輸名間鄉，絕對是「焚化爐效應」。許淑華前晚開票後回應，焚化爐選址民間鄉確實衝擊縣長選情，目前此案已進入環評，會努力用環評數據說服鄉民。