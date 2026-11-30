民進黨台中市長候選人何欣純擊敗國民黨江啟臣，成為下屆市長，綠營暌違八年在台中重返執政。當選市長只是開始，何入主市府後，首當其衝要面對朝小野大、普發現金兩大關卡，交通問題更會受到外界嚴格檢驗，能否放下明星光環，彎腰處理市政，將是市民關注重點。

下屆台中市議會，民進黨廿九席議員是最大黨，但並未達到半數，國民黨、民眾黨與無黨籍議員相加卅六席，即使綠營想辦法突破藍營對正副議長的壟斷，在野黨議員依然多於執政黨，何市府想要順利推動市政，勢必花更多心力斡旋府會與不同黨團。

與賴清德總統中央執政困境相比，何欣純在台中市面對的情況相對單純，地方以建設和福利等民生議題為主，在野陣營若刻意阻擋，恐在下屆選舉遭到反噬，然而更嚴苛的預算審核不可避免，能否維持府會和諧，考驗何的政治手腕。

何欣純選前喊出普發現金政見，選後也成為市民關注焦點，問題不是發不發，而是發多少？台中市正在推動多項重大建設，財源並不充裕，盧市府先前粗估，即使有錢可發，在不舉債的情況下，很難超過一千元，跟其他縣市動輒普發五、六千元相比，市民顯然不會對這個數字滿意。

尤其部分綠營議員此前喊出「台中市可以普發五萬元」，要是何欣純發得少，這句話將成為第一個迴力鏢。何市府的優勢在於中央執政奧援，重大建設有望爭取更高比例補助，讓市庫喘口氣，不過明年度總預算已經編列完畢，得傷一番腦筋，才能在現有預算結構擠出足夠經費。

交通問題是何欣純的終極考驗，她選前大打「台中塞住了」，強調加速捷運建設、改善公車品質等等。台中交通問題有結構性因素，人口增長速度大於軌道建設速度，沒辦法完成捷運路網，局部措施只是杯水車薪，雙北花了數十年，台中不可能短時間趕上，但何必須在第一個任期拿出足夠有說服力的成果。

何欣純過去是地方型政治人物，這次選舉一口氣躍升為政治明星，「欣潮」足以和「洋流」並列。另一方面，市政治理不能靠明星光環，現任市長盧秀燕第二任期評價下滑，殷鑑不遠；副總統蕭美琴曾誇何「彎得下腰」，如今登高，能不能再次彎下腰處理各項市政，市民都在看。