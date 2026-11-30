台中市長當選人何欣純以「市長換欣，普發現金」為主要政見，她昨天啟動謝票車掃並說，上任後第一件事盤點財政，提追加預算，「只要議會同意，大家就可以期待普發現金。」當選開心只有一天，昨起是責任的開始，會兌現對市民的承諾。議會國民兩黨團及民眾黨議員都說支持。

何欣純競選市長時，以「市長換欣，普發現金」及「城市紅利全民共享」作為競選主軸之一，主張除了中央普發一萬元之外，台中市若財政許可，應將經濟成長紅利共享，加碼推動台中市首次「普發現金」，並有經濟部長龔明鑫公開背書。

何欣純昨被問到普發現金進度時表示，上任後，第一件事就是趕快盤點財政，完成盤點後，會負責任地在議會第一會期提出追加預算，只要議會通過，大家就可以期待。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，如果何欣純找得出錢，當然全力支持，能夠發錢，大家都很高興。綠營選前不是說可以普發五萬元嗎？投票支持何欣純的市民都相信了，希望她落實承諾；如果最後發不出錢，就是選前騙票。民進黨團總召周永鴻說，只要新市府盤點完現有財務狀況，提出相關案件，民進黨團會全力支持。

民眾黨議員江和樹表態支持普發現金五萬元，強調自己一直都支持。他說，財政紀律很重要，選舉不能亂開支票，真正當選後才會知道問題在哪裡。何欣純表示要盤點財政，如果最後盤點不出來，是否就不發了？還是改採其他方式？希望新市府能把話說清楚。

何欣純謝票受訪說，當選當然非常開心，但開心只有一天，接下來就開始思考如何兌現對市民的承諾。她也透露，勝選之夜曾打電話給民進黨台北市長候選人沈伯洋，淚謝他兩度到台中輔選，及沈的亡母生前支持。

桃園市長張善政前天以五成五得票率順利連任，昨早九時半從桃園區展開車隊掃街謝票。他談到第二任期強調「市政團隊會繼續為桃園打拚」，捷運綠線北段七站工程已進入收尾階段，單列車測試也取得國際認證，接下來最具挑戰的是多列車測試，須連續七天依照營運班表測試，若一切順利，希望加速後續初勘、履勘程序。