雲林縣長選舉，國民黨候選人張嘉郡僅差173票落敗，昨聲請驗票，不料雲林地方法院查封選票時驚傳選票和選舉名冊遺失，選舉合議庭經9小時馬拉松式作業與清查，直至晚間7時仍有2本縣長選舉名冊及3袋空白票尚未尋獲，合議庭拍照記錄查驗結果和數量，並由雙方代表具名筆錄後，將選票室貼上封條，整個清查搜尋作業暫告一段落。

雲林地方法院庭長王子榮表示，選舉合議庭法官後續將針對查驗事項召開行政會議，針對驗票流程規畫及未尋獲的名冊與用餘票，也會進一步討論、認定。

今晚7時後，合議庭法官、藍綠雙方代表和律師，陸續步出選票室，劉建國委任律師柳柏帆受訪時表示，下午總共查驗約300個選票大布袋，並逐一比對查驗，除了遺失的2本名冊及3個空白票袋仍未尋獲，也可能錯放到其他票袋，但用牛皮紙裝的選票均已密封，依規定無法開封，所以只能等進入實質驗票階段時，再拆開一併比對，因此尋找作業暫告一段落。

柳柏帆說，查驗過程也發現部分票袋出現破損等情形，合議庭也都有用筆錄詳實記載，下一步該如何處置，將待法官裁示再進行後續作業。

張嘉郡陣營委任律師朱啓仁則表示，靜待雲林地方法院調查，釐清爭議事項。雲林縣選委會也表示，所有的選票存放過程應沒有問題，可能是投開票所人員忙中有錯，錯放票袋，目前只靜待法官進一步處理。