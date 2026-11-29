國民黨立委蘇清泉三度挑戰屏東縣長失利，這次以10萬多票差距敗給民進黨籍縣長周春米，吞下從政以來縣長選戰最大敗仗。經一夜沉澱，蘇清泉今拍影片說，「真的抱歉，讓你們失望了」，未來會以不同方式繼續為屏東奉獻，也盼年輕世代接棒。

蘇清泉2018年第一次挑戰屏東縣長，敗給民進黨潘孟安，2022年捲土重來，與周春米交手，當時將藍綠票數差距拉近至1萬1077票，今年第三度挑戰縣長大位，二度挑戰周春米，未料票數差距不減反增，周春米以10萬多票差距連任成功。

蘇清泉今在臉書發文並錄製影片，蘇清泉說，這次選舉讓大家失望，真的很抱歉，完全是他個人努力不夠，「我沒有辦法握住每一雙手，沒有辦法讓大家知道我的理念」，他會虛心檢討，接下來的日子會好好反省自己不足的地方。

蘇清泉在影片中提及世代傳承與交棒，他說，這些年的經驗能夠順利交棒給年輕人，希望大家能接棒，讓年輕人少走一點彎路。他也鼓勵更多年輕朋友站出來，期盼北漂的孩子回到家鄉。「屏東是我們一代一代打拚出來的」，傳承接棒，讓屏東的未來愈來愈好。

蘇清泉說，雖然自己沒有過關，但看到許多年輕人及老夥伴順利當選、連任，心裡非常欣慰。他也向並肩作戰夥伴道賀，「老夥伴、老戰友，未來四年，大家要更努力，不要辜負選民託付」，很榮幸與大家一起打這一仗，接下來希望有更多年年輕人站出來，為大家跟這塊土地一起打拚。

蘇清泉說，屏東是我們的故鄉，未來會用不同方式與鄉親一起打拚，讓屏東有更好的未來。影片最後以文字寫下「我個人的輸贏不重要，但這次我們依然顯現台灣民主的價值，我愛你們」。