民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚受訪表示，黨主席賴清德在參選之初就說不能只當台北隊長、而要當台灣隊長，他也自我告知先不能害其他選區而是要幫助，一步步往此方向走。

結束首日謝票行程，沈伯洋晚間接受三立新聞台「話時代人物 洋流掀風潮」節目主持人鄭弘儀專訪，暢談參選近半年的「大洋流航行旅程」心情。

鄭弘儀詢問昨晚觀看開票情形和心情；沈伯洋表示，昨天投票時間還在陪伴女兒，隨後才驅車至黨部了解監票狀況，在前1個小時左右就知道大概差距多少，當時就在討論應該要怎麼做，所以很早就取消國際記者會，認為當時接住大家的心情最重要。

沈伯洋說，昨晚看的不僅是自己的開票，也很掛心新北市、基隆、台中和桃園的選情勝負，希望大家都選上，但隨開票狀況，心情一直起起落落。

「雲林真的是讓我坐雲霄飛車」，沈伯洋表示，知道雲林有很多小水滴，同黨籍雲林縣長候選人劉建國也一直建議他要去雲林一趟，但投票前2週知道台北選情開始不穩，若過多跑外縣市會有影響，所以只能拍影片聲援劉建國，最後看到雲林開票逆轉又逆轉，心情真的很激動。

他還提到，之前看內參民調台中有機會時，瞬間差點就哭出來，當時覺得若贏一定會大哭。

回首最初參選時，沈伯洋說，民進黨主席、總統賴清德就說選舉重心一定在台北，所以不能只當台北隊長、而要當台灣隊長，自己認為如此則一舉一動會牽連到整個選舉，所以有和幕僚討論過自己不能輕易哭。

他提到，當時同黨籍新北市長候選人蘇巧慧聲勢也逐漸起來，就一再告訴自己不能害到別的選區，且要幫助到別的選區，所以就是一步步往這個方向走。