雲林縣長選舉結束，以173票落選的國民黨候選人張嘉郡今天聲請驗票，雲林地方法院由庭長王子榮帶領3組法院人員共約10人，偕同民進黨縣長當選人劉建國代表人和張嘉郡代表人中午開始進行選票清點查封作業，竟發現兩本名冊不見，進而發現兩袋合計約兩千張的票袋也不見了，嚇壞現場所有人，法院選舉合議庭馬上加派兩組法官趕往支援查驗。

選舉合議庭除完成待驗的638個投開票所查封之外，也全力尋找選票和名冊下落，據現場人員還原現場情形指出，今天上午約10許法官偕同兩陣營代表共同見證下，拆除選票室鐵門的封條，並進入選票室，進行驗票流程等相關作業，隨後由法院人員開始逐一清點雙方所有得票的票袋數量及選舉名冊。

相關人員說明指出，全縣所有投開票所完成投票的選票和未使用的空白票「用餘票」，均集中各別放在不同的牛皮紙袋，包括選舉名冊，再依縣長或議員的選舉類別，集中放到一個大布袋中，再運送到縣選委會的選票室存放。

接近下午二時許，法院人員清查時發現短少斗六市選區的兩本選舉名冊，選委會人員馬上通知斗六市公所向當天票所的監票人員詢問名冊下落。正當法院人員追查選舉名冊下落的同時，作業人員持續清點選票袋，約在下午四時三十分許，驚爆不僅兩本名冊遺失，也短少兩個牛皮紙裝的選票袋。

事出突然，法院再增援兩組法官和作業人員協助清點，經逐打開大布袋逐一清點，下午六點許，在一只「議員選票」的大布袋內，找到短少的兩個縣長選票票袋，初步勘驗可能是投開票所人員錯將縣長選票放到裝議員票的大布袋內，暫時解除外流的疑慮。

不過，兩本縣長選舉名冊仍未找到，查驗中，更進一步發現另有4個「用餘票」（沒使用的空白票）的牛皮紙袋竟也遺失，後來在另一處大布袋中找到一個「用餘票」袋子，直到晚間其他三個「用餘票」袋和名冊仍在尋找中。

「太扯了！」在場的劉建國人員說，若說忙亂可會把選票裝錯袋，但兩本縣長選舉名冊和「用餘票」竟會憑空消失，希望能盡速找出來，好能給雙方交待。