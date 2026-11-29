國民黨立委陳玉珍昨天以2萬8750票、63.5%得票率當選金門縣長，成為金門首位女性縣長，也讓她留下的立委席次成為選後政壇關注焦點。外界點名國民黨金門縣黨部主委、前縣長楊鎮浯，以及這次縣長選舉落敗的無黨籍候選人李文良，都可能投入立委補選。而2018年楊鎮浯當選縣長後，正是由陳玉珍透過補選接下立委席次，如今兩人角色可能再度互換，後續布局備受關注。

陳玉珍這次從立法院轉戰金門縣長選舉，拿下2萬8750票，與排名第二、獲得1萬3253票的李文良拉開1萬5497票差距。隨著縣長選戰落幕，陳玉珍未來就任後，區域立委席次將出缺，接下來由誰接棒，也成為金門地方政壇討論焦點。

其中，楊鎮浯的動向最受關注。楊鎮浯曾任金門立委及縣長，今年原本被視為縣長選舉可能人選，但最終決定不投入選戰，並於10月接任國民黨金門縣黨部主委，協助陳玉珍整合地方組織、投入輔選。陳玉珍昨天宣布當選時，楊鎮浯也在場陪同，兩人握手、擁抱，共同慶祝勝選。

回顧金門政壇，2018年楊鎮浯由立委轉戰縣長成功，留下的立委席次於隔年補選，當時陳玉珍以無黨籍身分參選並當選，成為金門首位女性立委。如今時隔8年，陳玉珍轉任縣長，楊鎮浯則被點名可能重返立法院，兩人政治角色是否再度互換，成為這次補選的一大看點。

除了楊鎮浯，這次縣長選舉落敗的李文良也被視為可能人選。李文良昨天發表敗選感言，表示尊重並接受選舉結果，也向陳玉珍表達祝賀。至於是否轉戰立委補選，他表示目前尚未做出最後決定，將與家人及支持者討論後審慎評估。

楊鎮浯昨天表示，陳玉珍這次勝選，除了地方基層及宗親支持，也反映多年服務與問政累積的地方認同。他強調，國民黨未來無論縣府執政或各項選舉，仍有不少挑戰，必須持續團結努力。不過，對於外界點名投入立委補選，目前尚未有正式參選宣示。

依公職人員選舉罷免法規定，區域立委因辭職出缺，原則上應於出缺日起3個月內完成補選投票，但所遺任期不足1年者不予補選。陳玉珍當選後的立委辭職時間，以及國民黨後續如何協調人選，都將牽動補選時程與布局。