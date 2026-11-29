民進黨宜蘭選舉得票亮眼，進而拉下幾位國民黨選將中箭落馬，此次「洋流」外溢增加約一成選票，成了影響當落選的成敗關鍵，民進黨除奪回縣長、狂捲7席鄉鎮長、提名14席議員全上，就連村里長及鄉鎮市民代表也出現年輕世代交代。綠營從上到下席次大增，釜底抽薪動搖藍營傳統根基，國民黨恐難翻轉下一局的2028總統大選。

選前沈伯洋呼籲小水滴返鄉投票，「洋流」助攻民進黨在宜蘭的年輕選票有多少？藍綠人士從得票結構分析大約一成，現象包括新科縣議員游國連衝上宜蘭市選區最高票，薛呈懿也衝上羅東鎮縣議員最高票，致使羅東同選區的國民黨副議長陳漢鍾意外落選，跌破眾人眼鏡。

鄉鎮市長選舉同樣出現「洋流」掀波濤，國民黨有些人敗得莫名其妙，選前原本看好的國民黨羅東鎮長候選人陳鴻禧可以贏，卻倒輸1900多票；員山鄉長候選人黃雯如預估能過關，卻也輸2000多票；4月才返鄉參選市長的民進黨美女刺客韓瑩，只落後資深戰將陳美玲1866票，受惠於「小水滴」年輕選票。

宜蘭鄉鎮市民代表及村里長當選人新增不少年輕新面孔，例如民進黨市民代表候選人林緗庭狂掃3374票，新人首度參選就搶居所有代表最高票，「洋流」外溢到宜蘭一成選票，已經到了可以翻轉當落選。

國民黨縣議員楊弘旻說，以往冬山鄉縣議員選舉有效票約2萬5000票，這次多出2700多票；民進黨縣黨部主委邱嘉進表示，此次返鄉投票年輕人增加，有些是沈伯洋支持者，老一輩出來投票反而減少。

「洋流」非綠不投，牽動宜蘭基層大洗牌，國民黨日後在鄉下村里組織恐無法再佔優勢，此次元氣重傷，兩年後的2028總統大選也恢復不了。