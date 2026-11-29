選舉落幕，新北市長侯友宜順利交棒，為市長任期寫下完美句點。卸任在即，侯友宜下一步備受關注，地方也出現勸進他再挑戰2028總統大選的聲音。一名國民黨前中常委透露，侯友宜其實心繫國家，不排除再為國家做貢獻，但是否再戰，須視大環境及黨內共同意願而定；至於挑戰黨主席，他認為侯友宜向來對黨務避之唯恐不及，恐不在他的考慮範圍。

2026-11-29 18:15