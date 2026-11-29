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張峻聲請驗票花蓮地院將查封344個票匭 游淑貞：尊重民主機制
花蓮縣長候選人張峻與游淑貞票數僅差357票，張峻陣營今天到花蓮地院聲請驗票。游淑貞對此表示尊重民主機制。花蓮地院預計明天下午前往縣選委會查封344個票匭。
張峻委任律師魏辰州指出，357票占本次縣長選舉有效票數千分之2.1，符合公職人員選舉罷免法第69條第1項規定，因此今天在法定7日期間內，向地方法院聲請查封選舉人名冊、選舉票及重新計票，並繳交新台幣50萬元保證金。
針對選舉結果及聲請驗票一事，縣長當選人游淑貞表示，尊重民主機制，強調「少數服從多數，多數尊重少數」的民主運作原則，選後，更要促進團結、共榮、共好，才是鄉親深切期望。
游淑貞指出，民主選舉依照既定制度產生結果，無論得票多寡，都應尊重公平機制與選民的選擇。尊重民主、放下對立、團結向前，才是對花蓮最大責任。
花蓮地方法院預計明天下午前往縣選委會查封344個票匭，並動員20名法官啟動驗票，會在法定20日內完成重新計票。
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