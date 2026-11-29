挑戰新北市長失利的民進黨候選人蘇巧慧進行感恩謝票大車掃，上午是樹林x新莊x鶯歌x三峽x土城，下午則是新莊x泰山x五股x蘆洲x三重。副總統蕭美琴下午親自到場為蘇巧慧打氣，表示自己跟100萬位新北市民一樣要來幫巧慧加油，也謝謝市民對巧慧的支持與信任，蕭副稱讚巧慧是非常勇敢的戰士，勇士一般都不會因為自己受到傷害而流淚，勇士如果流淚的話，是因為捨不得每一個支持她的人傷心跟失落，所以除了巧慧要很堅強繼續為新北市民服務之外，更希望所有支持者繼續支持，持續服務新北鄉親。

蘇巧慧致詞時表示首先要跟大家要一個掌聲，因爲新北議員取得很好的成績，新莊全壘打，蘆泰林也全壘打，雖然自己沒有贏，跟自己的想像不太一樣，但前總統蔡英文說我有贏過她的票耶，「她用她的人生歷練給我做參考，她說其實只要努力過，每一步的努力都會留下痕跡，都能夠讓你離夢想更前進一點。」隨後勉勵支持者，我們只是一次還沒有到位，還沒有完成而已，我們對新北市的期待跟夢想一樣不變。

蘇巧慧感恩謝票大車掃沿途有許多支持者聚集為她加油打氣，她不斷向大家比出愛心回應並不斷說謝謝大家的支持。有很多支持流著眼淚跟蘇巧慧打招呼，蘇巧慧也在車上大喊不要哭，然後自己眼眶也紅了起來，場面感人。有一個支持者送上自己寫著「巧慧加油 你最棒」圖送她。也有支持者寫著「巧慧 我想抱抱妳」來加油打氣。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧進行感恩謝票大車掃，有很多支持流著眼淚（圖）跟蘇巧慧打招呼，蘇巧慧也在車上大喊不要哭，然後自己眼眶也紅了起來，場面感人。記者蘇健忠／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧進行感恩謝票大車掃，有很多支持流著眼淚跟打招呼，讓蘇巧慧（圖）的眼眶也總是紅紅的。記者蘇健忠／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）進行感恩謝票大車掃，沿途有許多支持者聚集為她加油打氣。記者蘇健忠／攝影