4年前基隆市議員的童子瑋，當選基隆首位民進黨籍議長，寫下政壇驚奇。今年角逐市長大位，一口氣拿下9萬2790票，又創下綠營選將，首次全市大選的最高得票紀錄，在基隆選舉史也將被記上一筆。

童子瑋8年前在基隆市仁愛區以無黨籍參選市議員，他在藍、綠老將和新秀夾擊中突圍，拿下16.29%選票，成為當選4人的最高票。2022年連任之戰，不只保住最高票榮銜，童子瑋更囊括24.83%選票，把第2高票遠遠甩在身後。

第一次議員選戰，童子瑋展現爆發力，連任選戰則是展現高效續航力。到了議長選戰，民進黨人數雖居劣勢，童子瑋結盟親民黨議員在先，接著拉攏無黨籍議員，最後策反國民黨議員，36歲政治新星城府之深，令人刮目相看。

是否投入今年基隆市長選戰，童子瑋或曾猶疑，但在做出參選決定後，童子瑋再次展現過人的謀略。除了招兵買馬組成堅持的競選班底，也在政壇、公務體系、宮廟、社團和企業下了不少功夫。

2018年基隆市長選舉的3名主要候選人，分別是民進黨提名的林右昌，國民黨提名的謝立功，以及脫離國民黨，以無黨籍參選的黃景泰，3人在今年市長選戰，全部集結在童營。4人在選前之夜一起騎YouBike造勢，也成為童子瑋高明政治手腕的注腳。

童子瑋挑戰「藍白合」盔甲護身的謝國樑，外界原本並不看好，但隨著一次次明面上攻防，暗地裡過招，原本自信滿滿的謝營，逐步感受到壓力，援引強兵才穩住腳步，驚險過關。

基隆政治版圖至今仍是藍大於綠，檢視最近20年市長、立委全市性選戰，民進黨選將首次參選戰績，林右昌2009年參選市長，只拿下6萬5673票（42.08%），2012年參選立委，票數增加到8萬4487票（40.17%），最後才在2014、2018市長選戰，都創下超過10萬票過半佳績。

2016年時任基隆市議員蔡適應參選立委，首次參加全市性大選，拿下7萬8707票（36.14%），2020年爭取連任，才一舉突破10萬票。2024年立委選戰，民進黨推現任議員鄭文婷參選，她首次參加全市性選舉，因第三勢力候選人王醒之拿下3萬多票，鄭只獲得6萬9741票（33.07%）。

童子瑋首次參選全市性選舉，就在基隆市長選戰拿下9萬2790票（47.61%）。面對有執政優勢，尋求連任的謝國樑，童只小輸7215票，雖然苦吞敗果，但也足以引以為傲，因他已創下基隆綠營選將，首次參加全市性選舉的最佳紀錄。