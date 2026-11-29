民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨天以6萬多票差距敗給李四川，今天下午展開感恩謝票大車掃，副總統蕭美琴到新莊為她加油打氣。蘇巧慧坦言選舉結果與自己預期不同，但對新北市的期許和夢想不會改變，強調台灣民主比賽永遠不會有結束的一天，戰鬥永遠都會繼續。

2026-11-29 16:33