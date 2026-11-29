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花蓮縣長選戰差357票...張峻聲請驗票 地院明早查封344票匭
花蓮縣長選舉昨天上演激烈三方對決，國民黨游淑貞最終以357票險勝無黨籍張峻，張峻陣營今天委託律師向花蓮地方法院聲請驗票。花蓮地方法院預計明天上午10時，到縣選委會查封選票。
花蓮縣長選戰後半段變成游淑貞、張峻兩人競爭，最後游淑貞以6萬3013票勝出，張峻獲得6萬2656票，雙方僅差357票。
張峻委任律師魏辰州指出，357票占本次縣長選舉有效票數千分之2.1，符合公職人員選舉罷免法第69條第1項規定，因此今天在法定7日期間內，向地方法院聲請查封選舉人名冊、選舉票及重新計票，並繳交50萬元保證金。
花蓮地院預計明天上午10時前往縣選委會查封344個票匭，並動員20名法官在近期啟動驗票，會在法定20日內完成重新計票。
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