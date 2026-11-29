與談者：



廖達琪（中山政研所退休榮譽教授）



曲兆祥（文化國發所兼任教授）



陳俐甫（台灣教授協會前會長）

主持人：林意玲（台灣醒報社長）



文字整理：呂翔禾

主持人（以下稱問）：2026選舉結果往往被視為2028年的重要參考指標，想請問幾位老師，兩黨若想要贏下2028年總統與立委選舉，需要在哪邊下功夫？可能的策略為何？

藍兩岸路線未定大劣勢

廖達琪：洋流帶來新的選戰打法，不進行人身攻擊、較少實體競選活動，重視政策與價值討論，但總統選舉若只有價值討論、將選戰格調拉很高，影響的主要是青年族群，光靠這些還是不夠，一定還是要組織戰。

民進黨雖然在包裝上有優勢，但地方選舉不談統獨與兩岸，沈伯洋可以將過去的黑熊經歷放在一旁，但總統選舉一定要面對兩岸關係。

要維持耳目一新又貼近民意，同時帶有善良品格進行選戰並不容易。民進黨的兩岸策略很清晰，就是「抗中親美」，且「抗中」還可以有彈性，但國民黨的兩岸政策路線就很不清楚，對於藍營2028年來說是「劣勢中的劣勢」，國民黨親中標籤很難撕除，如何要與中國保持友善下又替台灣找到出路？光是強調和平是沒有用的，是要備戰求和平，還是摸頭求和平？

「摸頭求和平」不可行

國民黨主席鄭麗文這次在地方選舉幾乎隱形，也證明「摸頭求和平」在台灣行不通的，路線沒有搞清楚，再多選舉技巧也沒有用，更何況國民黨至今也沒有學全。前總統馬英九當時主張「親美、友日、和中」還有斡旋空間，但如今美中相爭加劇下，國民黨的路線要有很好的論述，若對台灣前途沒有好好交代，民進黨贏面還是很大。

賴清德期中考成績好

問：想請問總統賴清德能否順利連任？國民黨會由誰挑戰2028總統選舉？

廖達琪：民進黨這次選舉就是獲勝，賴清德相對蔡英文2018年的期中考，成績好太多，不只贏了10個縣市，還拿下台中，黨主席位置應該很穩，繼續接受提名連任毫無疑義。但國民黨2028年看起來還是一片混亂，原本最有機會的盧秀燕，未來檢討的聲浪應該會持續。

北市白營人情怎還？

蔣萬安原本很有機會，但這次台北市長選得很辛苦，靠基本盤才獲勝，這次的教訓應該是刻骨銘心，而且還是在盧秀燕有來幫忙下。蔣萬安可能因此支持盧秀燕，但盧能否讓國民黨主席鄭麗文服氣還要再看，鄭麗文並非願賭服輸之人。立法院長韓國瑜根據內規，需要辭職才能參選，目前被卡在立法院。

國民黨主席掌握提名權，鄭麗文即使不選，也會卡住下一任不分區立委的提名，目前黨內的盤整看來比較困難，另外可關注新北市長侯友宜，他輔選候選人李四川有功，還有台北市護盤有賴前市長柯文哲支持，這樣的人情要怎麼還？因此國民黨內部局勢還不明朗，也許最大的危機也可是轉機，就看黨內天王怎麼處理。

沈伯洋不會選總統

陳俐甫：除非這兩年有重大變故，賴總統應該可以完整兼任黨主席，並繼續爭取總統提名。

問：但有輿論認為沈伯洋可以選總統？

陳俐甫：沈伯洋是NGO出生、個性比較理想，本身不會願意，且柯文哲一開始也沒有想要選總統，是當完兩任台北市長後才動念，更何況沈伯洋這次沒有勝選。這些聲量可能是淺藍或中間選民不了解民進黨運作，或是民進黨內部有人不希望他進入核心而放出來的。

美方對韓院長較認可

國民黨丟掉台中，雲林與花蓮雖然要等驗票，但副主席李乾龍都已宣布請辭，敗選跡象很明顯，但鄭麗文可能會拚到底，沒機會也要做「造王者」，不然當初為何要參選黨主席？就是進可選總統、退可掌握提名，除非黨內壓力過大。盧秀燕本來台中沒輸，卸任應該就會宣布參選總統，但如今可能會沉寂半年再觀察狀況。

韓國瑜目前可能相對鄭麗文與國民黨團總召傅崐萁等人，在兩岸關係與台美關係會被美國認同的人選，雖然立法院有內規，但國民黨在國會期間已經打破很多內規，說不定韓院長還是有機會忍辱負重參選；侯友宜本來選完總統就打算退休，但這次輔選有功又讓他有機會參選。

但這也凸顯國民黨人才培養問題，侯友宜是是事務官出生、當過民進黨政府官員，鄭麗文也是民進黨出生，國民黨的人才培育似乎出現斷層，相較於民進黨人人磨刀霍霍，國民黨反而有找不到人的感覺。

索羅斯事件會放大

曲兆祥：我一向認為從2026年選情來預測2028年很危險，因為不確定性太多：2018與2022年國民黨選舉都大勝，但民進黨都贏下總統選舉，地方與全國選舉的投票行為與考量因素並不相同。不過兩者具有一定關聯性，2028年賴清德沒有不選的道理，他也希望透過連任持續實踐政治理想。

沈伯洋比較有機會選下一屆區域立委選舉，畢竟民進黨內部對於他位列不分區第二名還是有些意見，且過去的組織與索羅斯拿錢的事情在全國選舉恐被放大，他若要繼續從政，應該還要接受幾次洗禮。

農曆年前權力重整

國民黨在農曆年前應該會經歷權力重整期，黨內對於鄭麗文過去一年的表現反彈不小，國民黨主要由外省幫與本土地方派系組成，地方派系對於政的領導風格很有意見，2028年鄭麗文披掛上陣的機會不高。盧秀燕的優勢並不明顯，但兩黨過去都較少把責任直接怪罪給輔選者，未來還要再觀察。

蔣萬安本來最受歡迎，但贏得很辛苦，也暴露了弱點，讓原來的優勢受到很大傷害，其實蔣萬安年紀才48歲，未來政治發展空間還很大，不見得有必要在2028年參選，而且蔣萬安應該會挺盧秀燕在選舉時的襄助，若蔣萬安可以支援屆時被提名的正手人選，甚至擔任副手搭檔，也許加分的效果更好。

至於韓國瑜，留在立法院的機會可能較高，但若他表態支持誰，對於該名人選參選總統會更有力。

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