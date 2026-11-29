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「對竹縣的服務永遠不停止」 徐欣瑩胞弟今代姊展開謝票
選戰落幕，感謝不曾停歇。徐欣瑩胞弟徐世勳以及競選團隊成員今天上午開始，代表徐欣瑩展開謝票行程。沿途走訪溪南與溪北各鄉鎮市，向所有在選舉期間給予支持、鼓勵與陪伴的新竹縣鄉親致上最誠摯的謝意。
謝票車隊一早出發，沿街向鄉親感謝致意。徐世勳表示，選舉雖然已經結束，但對新竹縣的關心與服務永遠不會停止。這場選戰中，團隊走遍了新竹縣的每一個角落，深刻感受到鄉親們對家鄉發展的期待與熱情。每一張選票，不僅是對團隊的肯定，更是一份沉甸甸的責任與期許。
「真心感謝每一位站出來支持徐欣瑩的鄉親朋友，大家的鼓勵是我們前進最大的動力。」徐世勳強調，期盼這股匯聚起來的民意與每一張選票，都能轉化為實際的正面能量，持續推動新竹縣向前邁進，成為一座更溫暖、更宜居、也更進步的城市。
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