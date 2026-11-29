與談者：



廖達琪（中山政研所退休榮譽教授）



曲兆祥（文化國發所兼任教授）



陳俐甫（台灣教授協會前會長）

主持人：林意玲（台灣醒報社長）



文字整理：呂翔禾

主持人（以下稱問）：想請教各位老師，此次九合一選舉結果，國民黨算是選輸了嗎？民進黨算是贏嗎？白營的表現又如何？

柯志恩民調未徹底翻轉

廖達琪：國民黨算是中輸，民進黨是中間偏大贏，民眾黨是大贏。俗話說：「得台中者得天下」，國民黨輸掉台中令人錯愕，彰化縣也不該輸，兩者合起來有2百多萬票；但在「洋流」崛起過程，民進黨的選戰重點是在雙北，還好這兩個都有過關，讓國民黨沒有輸到爬不起來。

國民黨高雄市長候選人柯志恩原本認為很有機會，票數雖然有從53萬成長到67萬，但整體民調看起來，沒有韓國瑜當時選市長那種翻轉的狀況，高雄市長賴瑞隆也是持平，並沒有達到之前市長陳菊的82萬票與99萬票水準。此外，台南陳亭妃雖然經營很深，但後續光電議題恐有發酵，因此差距也沒有到想像的大。

民進黨成長超過藍白合

國民黨整體得票是588萬，比2022年的576萬略增，但民進黨從477萬提升到603萬，若把無黨籍的高虹安加進去，藍白也剛好6百萬票，民進黨票數大幅成長超過藍白合，但民進黨沒有大贏的原因是雙北有沉默螺旋效應，本來認為最有機會贏的新北市，李四川有將選票催出來。

民眾黨是最大贏家，包括藍白合失敗的新竹縣與竹北市都沒有讓國民黨當選，提名64席議員還上了34席，比上次14席大幅成長，台北市議員還在前市長柯文哲與現任市長蔣萬安整合下6席全上，國民黨將來要與民眾黨在市議會合作，且民眾黨幫李四川追打蘇巧慧妹妹蘇巧純的「曠世智能」利益迴避，對李四川的選情絕對有幫助。

若藍白將來不合，國民黨在選舉被懲罰的機會高於民眾黨，民眾黨在此次選舉後，能像國民黨叫板的空間也增加。

綠營選票成長可觀

曲兆祥：民進黨的票數勝過國民黨，這樣的數字不可小覷，過去都認為國民黨扎實耕耘、擅長地方選舉，民進黨則是擅長全國選舉的意識形態操作，2018與2022年都是如此，但民進黨此次選票增加的幅度是近10年最佳，對國民黨的衝擊相當大。

上次大罷免國民黨與高虹安全部保住，民進黨慘輸，但這次地方選舉卻有這麼大的民意翻轉，背後因素值得討論。過去被問到選情預測時，普遍都認為民進黨至少拿6席，包括嘉義市與彰化縣，而國民黨可以拿回澎湖縣，進一步民進黨可以「望8」，包括拿下新竹縣、宜蘭縣，若選情更樂觀可拿下雙北，最多就是9到10席。

大罷免投票已有質變

結果民進黨就是拿下10席，包括一向被認為藍營穩定的台中江啟臣，畢竟當地派系已經協調好，不過民進黨增加了31萬票，雖然不能完全用洋流外溢解釋，但也有一定關連。

民眾黨的部分，雖然議員席次大幅增加，但竹北沒有拿下，後續發展還有待觀察，但確實增加不少生存空間、也鼓舞了白營士氣，而藍白合也被證明可以獲得較好成績。

陳俐甫：民進黨勝利，就不會有人跟總統賴清德逼宮，如今已經有很多人要國民黨主席鄭麗文負責。民進黨台北市長候選人沈伯洋確實輸了，但台北本來就不會贏，所以對綠營影響有限。大罷免投票時，本來就是國民黨佔優勢的選區，但中研院社會所研究指出，很多支持大罷免是中華民國派或淺藍派，所以在投票上已經有質變。

藍營陷入自我安慰

如今沈伯洋的票開出來，得票率與大罷免贊成者高度重疊，國民黨沉醉於32比0的結果，但投票質變下，全國損失21席議員，並沒有真正面對大罷免導致選票結構改變的事實，持續自我安慰下導致這次選舉大敗，國民黨需要思考這一兩年的攻防調整，是否符合選民的期待。

民進黨方面，原本很多人認為賴清德不如前總統蔡英文，但這次選舉結果有10個縣市長、議員席次增加很多，但對賴陣營有不小鼓舞。傷害最大的是新北，雖然民進黨的票有催出來，但國民黨更多，台中原本認為是五五波，新竹縣與雲林縣本來認為沒機會，結果看來民進黨2028年可以暫時鬆口氣。

民眾黨是輸是贏要看標準，由於本來預期柯文哲遭判刑後，民眾黨會萎縮，但這次議員席次卻增加，可是如果以柯文哲剛選完總統來看，那民眾黨其實還是蠻失敗的，只是因為精準提名減少了受挫，嘉義市藍已經禮讓白，卻還是交棒失敗，竹北市雖然推出曾當過立委的邱臣遠但還是輸掉，其實沒有贏很多。

問：這次選舉中，洋流效應有多大？是否外溢到別的縣市了？

洋流刺激雙邊投票率

廖達琪：洋流在雙北以外激發綠營很大的助益，民進黨得票增加127萬不能說都是洋流，但洋流扮演很大助力：以雲林縣為例，候選人張嘉郡背後是張家班，包括前縣長張榮味、現任縣長張麗善的「張家班」是走傳統組織戰，但民進黨立委劉建國主打環保，加上洋流支持者大多是知青，因此讓組織戰也受到重挫。

但在台北市，洋流的刺激是雙面的，蔣萬安拿下78萬票、僅次於馬英九，但沈伯洋拿下66萬票也有突破，達到前總統陳水扁的標準。洋流到後來炒作得很熱，加上光電板，還有沈伯洋與括過去黑熊形象的落差，讓很多邊緣選民與傳統藍營支持者決定出來投票；新北市雖然也有洋流，但蘇巧慧妹妹的弊案，加上現任市長侯友宜最後有護盤，同樣是雙邊影響。

深綠選區作用有限

洋流在南台灣、本來就深綠選區的地方影響就有限，蔡英文2020年在高雄拿了1百萬票，但這次賴瑞隆只有77萬票；但洋流在雲林與台中就起到關鍵作用，台中市長何欣純與沈伯洋多次合體，何欣純在他母親過世時的安慰故事也很有感染力，很多台北的洋流可能是外縣市人，台中與台北交通往來就便利，因此產生了效應。

曲兆祥：洋流是人造、選戰策略的應用，與2018年的韓流類似，其實民進黨2022年也想要以時任防疫指揮官陳時中作為宣傳起點，但因為當時有疫情與疫苗等紛爭，陳時中仇恨值較高所以沒有發酵。洋流與其是「流」，我覺得比較像「風暴」，就是中間風平浪靜，但周圍影響最大，因此在中台灣造成衝擊。

塑造新政治文化

陳俐甫：洋流確實很有影響，沈伯洋本來27日晚上要辦選前之夜，但後來因為交通因素取消，很多本來要參加洋流活動的就回家投票，而藍營本來有優勢的選區如雲林等，從事後來看，可能就差幾個返鄉投票的票數，台中與雲林都是如此。沈伯洋在台北的洋流，因為針對蔣萬安主打，因此讓藍營選民感受到危機出來投票。

另外，包括新北與基隆的票數都有進步，但洋流政策主打是台北，因此在其他地區（如桃園）的效果可能就不明顯。另外，洋流的選戰操作方式並非民進黨傳統主流、操作黨機器的做法，比較是沈伯洋個人理念，但未來提名是否更會考慮政策與理想性，傳統選戰是否要調整？是有可能的，選民對於新政治文化有期待。

太陽花學運後，國民黨地方選舉慘敗，洋流如今也吸引6百萬選票，是否也會是一次關鍵的選舉轉捩點，值得觀察。

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