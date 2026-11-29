嘉義縣、市長選舉落幕，民進黨立委蔡易餘、王美惠分別當選嘉義縣、市長，兩席立委出缺後將舉行補選，藍綠選戰將再度交鋒。蔡易餘今天證實已勸進縣長翁章梁參選，翁章梁則透過幕僚表示，現階段談補選時機並不恰當。地方點名的無黨籍朴子市長吳品叡、即將卸任的國民黨嘉義市長黃敏惠及民眾黨張啓楷，也成為補選話題焦點。

蔡易餘表示，依法須在立委出缺後3個月內舉行補選，時間相當緊迫，之前已勸進翁章梁，但仍要尊重他的意願。嘉義縣需要中央預算挹注，立委扮演中央與地方串聯的重要角色，攸關產業發展及重大建設推動，希望翁章梁能考慮參選。

翁章梁透過幕僚表示，選舉才剛結束，大家都忙著謝票，現階段談論立委補選並不恰當，一切依照黨中央指示。

此次代表在野大聯盟參選嘉義縣長的吳品叡，今年7月5日才宣布參選，在不到5個月時間內拿下11萬7743票、得票率44.13%，不敵蔡易餘的14萬9040票。吳品叡政治基本盤在海區，此次選戰在山區也有一定斬獲，得票表現引起地方政壇關注，成為海區立委補選熱門人選。

地方人士觀察，翁章梁執政8年，在嘉義縣山、海區均有一定認同度，但縣長選舉與立委補選的選區範圍不同，當戰場縮小至海區，翁章梁能否延續原有優勢，吳品叡若再度參選，能否將此次累積的支持轉化為補選戰力，都是值得觀察的變數。

嘉義市部分，王美惠當選市長後，立委席次同樣面臨補選，地方點名即將卸任的市長黃敏惠及此次市長選舉落敗的張啓楷，不過兩人均未鬆口是否參選。嘉義市此次被視為藍白合示範區，市長選戰落敗後，立委補選是否延續藍白合作模式，也將成為觀察在野陣營合作的另一個焦點。

國民黨嘉義縣、市黨部主委蔡明顯表示，選舉剛結束，候選人都忙著謝票，補選相關作業尚未啟動，可能要等上班日後，黨中央才會有進一步指示。至於是否再度勸進吳品叡，現階段尚未確定，立委補選將由黨中央統一規畫，尋找最適合的人選參選。

民進黨嘉義市黨部主委黃大祐表示，目前黨中央尚未有進一步安排，也還沒有人直接表態參選，地方黨部並無人選主導權，將配合中央安排。他認為，若有人表達參選意願，應循正常民主程序，例如透過民調產生人選，較能讓各方信服。

嘉義縣、市長選戰才落幕，民進黨接下來將面臨兩席立委補選的保衛戰，國民黨、民眾黨及地方在野勢力是否延續合作，以及兩名即將卸任的縣、市長是否轉戰立委，都將牽動嘉義縣、市下一階段的政治布局。

無黨籍朴子市長吳品叡在嘉義縣長選舉落敗後與支持者相擁而泣，此次拿下逾11萬票，成為地方討論的海區立委補選熱門人選。圖／吳品叡競選總部提供