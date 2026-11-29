民進黨新北市長候選人蘇巧慧拿下逾105萬張選票，創綠營新北市長選舉得票新高，但未能翻轉藍大於綠結構。地方人士與學者分析，新北市長侯友宜全力輔選、藍營動員、危機牌奏效及藍白競合等都是影響選情因素，民進黨如何突破北台灣選民結構，將是下一次選戰的重要考驗。

九合一選舉落幕，新北市長選舉結果揭曉，蘇巧慧雖未能翻盤，但得票達105萬5630票，刷新前總統蔡英文2010年參選新北市長時創下的100萬4900票紀錄，寫下民進黨在新北市長選舉的得票新高。

從歷屆選舉觀察，新北市近20年來藍綠支持結構約為55比45，蘇巧慧這次拿下48.25%選票，不僅突破傳統綠營基本盤，也高於蔡英文2010年的47.39%，僅略低於游錫堃2014年的48.78%；相較2022年林佳龍落後侯友宜逾45萬票，這次雙方差距縮小至6萬多票，顯示民進黨在新北的競爭力有所提升，但仍未能跨越藍營基本盤。

新北地方人士分析，從歷年選舉觀察，除2014年外，國民黨在新北市長選舉的得票基本盤至少從110萬票起跳，此次選戰侯友宜確實全力動員，成功催出藍營基層組織票。蘇巧慧陣營雖展現高度戰力，組織動能全開，但在樹林、新莊、三重、蘆洲等關鍵優勢選區，以及中立票倉板橋，未能進一步拉開差距，反而在新店、雙和大幅落後李四川，最終仍不敵藍營基本盤。

若與2014年游錫堃參選時比較，當年游錫堃在新莊、三重、蘆洲等綠營優勢區，以及板橋等中間選民較多的區域均有斬獲，得票表現優於這次蘇巧慧；在新店、雙和等藍營優勢區，當年游錫堃的落後幅度也相對較小。這反映出民進黨此次雖然在全市得票創新高，但在部分關鍵區域仍有深化經營的空間。

至於藍白合是否成為李四川勝選的關鍵，地方人士看法不一。有地方人士認為，國民黨與民眾黨在部分議題及選區的合作，促使部分民眾黨支持者轉向支持國民黨，對藍營選情有所助益；但也有地方人士認為，藍白合作效應在新北並不明顯，李四川勝選主要仍歸功於侯友宜在選戰後期投入大量心力，帶動國民黨基層組織動員。

一名民進黨幕僚表示，蘇巧慧衝破百萬票，在過去幾乎已是勝選門檻，如今藍綠候選人得票都突破百萬，顯示雙方都已經全力衝刺。除了侯友宜深入基層輔選，藍營支持者看見綠營選戰氣勢升高而產生危機意識，也可能催出原本未反映在民調中的支持選票。

這名幕僚認為，藍白合在新北的影響有限，民眾黨支持者對民進黨的反感程度較高，本就不容易轉向支持綠營。不過，從雙北選舉結果觀察，民眾黨仍具有一定政治影響力，藍白之間即使存在競爭，仍有合作空間；對民進黨而言，如何理解並回應這群非傳統藍綠選民的政治選擇，將是未來必須面對的課題。

東吳大學政治系副教授陳方隅受訪表示，從基本面來看，新北市改制以來長期藍大於綠，選民結構不利民進黨；加上侯友宜施政滿意度一直維持一定水準，李四川主打穩定形象，都是國民黨勝出的原因。

陳方隅指出，雙北具有高度連動性，不論是台北市長蔣萬安加持新北，或侯友宜協助蔣萬安，都能看出雙北選戰並非各自獨立，包括光電板爭議等議題，也呈現相互呼應的現象。

陳方隅分析，民眾黨在雙北都會區約有5%至10%的影響力，雖然不是多數，卻足以成為影響選舉結果的關鍵少數，國民黨雖穩住雙北市長寶座，但也讓一些資深議員落選。

至於民進黨如何突破藍白合作效應，陳方隅認為，民眾黨支持者對民進黨的反感程度較高，民進黨應思考如何透過政策政績、溝通合作等方式降低對立；對淺藍選民而言，強化施政表現或許是爭取認同的方法，至於選戰期間出現的爭議議題，包括光電板爭議，民進黨也應正面回應、清楚澄清。

民進黨人士坦言，這次地方選舉縣市長席次從2022年的5席增加至10席，得票也有所成長，顯示民進黨已逐步走出上屆選舉低谷，但雙北選戰雖然拉近與藍營的差距，仍難以撼動原有選民結構。尤其民眾黨未因政黨及政治人物面臨的爭議而褪色，藍白間的競合也為北台灣選舉帶來新的變數。

回顧2018年九合一選舉，民進黨曾因執政爭議、改革反彈及地方選戰策略等因素，縣市長席次從2014年的13席大幅減至6席，2022年更降至5席。

黨內人士對此認為，2026年雖回升至10席，但新北選舉結果也提醒民進黨，得票增加不必然等於選民結構改變。對民進黨而言，如何從這次選舉重新檢視北台灣的地方組織、候選人布局與政策論述，並回應中間選民及第三勢力支持者的需求，將是選後必須面對的課題。