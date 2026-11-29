民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨天以6萬多票差距敗給李四川，今天下午展開感恩謝票大車掃，副總統蕭美琴到新莊為她加油打氣。蘇巧慧坦言選舉結果與自己預期不同，但對新北市的期許和夢想不會改變，強調台灣民主比賽永遠不會有結束的一天，戰鬥永遠都會繼續。

蘇巧慧表示，雖然自己沒有當選，但這次帶領的新北隊議員席次有所成長，代表民眾對團隊的肯定，蘇巧慧說，前總統蔡英文昨天勉勵她，只要努力過，每一步的努力都會留下痕跡，都能讓人離夢想更前進一點。

蘇巧慧說，過去10年來她一直以負責的態度盡全力服務，未來也不會因為選舉結果改變，雖然暫時沒有機會當市長用市府資源讓新北市更好，但她仍是新北市立法委員，只是換個方式繼續打拚，「我也不會放棄！」呼籲支持者繼續陪伴、不離不棄，強調這場比賽還沒有結束，台灣的民主比賽永遠沒有結束的一天，戰鬥會繼續下去。

到場幫蘇巧慧加油的副總統蕭美琴表示，感謝上百萬市民對蘇巧慧的信任與支持，蕭美琴盛讚蘇巧慧是一位勇敢的戰士，勇士流淚不是因為自己受到傷害，而是捨不得支持者傷心失落。期盼蘇巧慧繼續為新北市民服務，支持者也要保持堅強，用溫暖陪伴她走下去。

蕭美琴說，這次選戰雖然沒有得到大家期待的結果，但每一位為蘇巧慧加油、製作飄帶及手舉牌、參與活動的支持者，都為新北市歷史寫下珍貴的一章，蕭美琴也喊話：「我們這個故事還會繼續走下去。」

蘇巧慧與李宇翔擁抱打氣。記者黃子騰／攝影

蕭美琴盛讚蘇巧慧是一位勇敢的戰士。記者黃子騰／攝影

蘇巧會展開謝票大車掃之旅。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧坦言結果與自己預期不同，但對新北市的期許和夢想不會改變。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧、蕭美琴與到場近千名支持者合影。記者黃子騰／攝影