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何欣純當選市長 立委遺缺補選綠營這兩人有意願
民進黨台中市黨部主委許木桂說，何欣純當選市長後留下的立委遺缺須要補選，會由中央黨部決定，應該會先徵詢何欣純以及選區5位市議員意見為先。目前市議員李天生和林德宇都有意願，但最後如何決定，是採用徵召或得用初選、民調，都還待中央進一步決定。
他說，徵詢選區5位市議員是因為未來選舉得要他們願意形成共識，共同抬轎，另則是何欣純的意見也很重要。而且，年齡上應以青壯人士為佳，以便往後還能延續服務，以及真正能發揮服務地方的能量。
許木桂說，依法是立委出缺後三個月辦理補選，而且畢竟何才當選，目前還有時間，要待黨中央進行相關事項後再做決定。
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