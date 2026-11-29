九合一選舉結果揭曉，民進黨拿下10席縣市長。黨政人士認為，兼任民進黨主席的總統賴清德展現黨內整合力、主帥陸戰力及選戰應變力，這是民進黨票數與縣市席次大幅增加不可忽視的背後因素，也交出打破「期中考魔咒」的成績單。

民進黨1986年創黨後，1989年地方選舉一舉取得6席縣市長；2014年拿下13個縣市，是創黨以來最佳成績，不過，2022年僅拿下5席，是創黨以來最差紀錄。

九合一選舉昨天落幕，民進黨保住原本執政的嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，更拿下宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義市及雲林縣，成功翻轉部分藍營執政地區，取得10席縣市長，地方政治版圖出現明顯變化。

黨政人士認為，從傳統基層組織動員，到跨區候選人聯合作戰，這次民進黨的地方選戰，呈現出不同以往的作戰模式，確實反映在各地得票率變化及跨區輔選效益，而賴清德「三力」布局，即黨內整合力、主帥陸戰力及選戰應變力，交出打破「期中考魔咒」的成績單。

該人士說明，黨內整合力重點包括「台中提前布局分工，雲林化解山海心結」，例如賴清德從提名階段就將黨內整合列為重要工作，台中市是民進黨率先完成提名的直轄市，但在正式提名前，賴清德就花了不少時間進行協調。

雲林縣部分，黨政人士表示，民進黨雲林縣長當選人劉建國與前縣長蘇治芬分別深耕山、海線，兩大政治系統多年來的心結，是民進黨重返雲林執政必須跨越的障礙，因此，從提名前的協調到提名後的競選組織整合，雲林輔選幹部也向記者證實，是賴清德親自出面，多次安排兩位主角面對面化解心結等。

除了黨內整合，黨政人士表示，賴清德擘畫這次選戰的另一項特色，就是主帥親征、綿密的基層陸戰，以及透過擅長的宮廟開講、大型造勢演講，設定各地選戰的論述主軸。以宜蘭縣、雲林縣為例，賴清德自8月以來至少8度前往雲林，光是11月就去了5趟；宜蘭縣則在選前一個月內3度前往輔選，11月10日更一口氣連趕4場地方造勢。

黨政人士描述，「以前沒有黨主席在九合一選舉這樣帶隊，一鄉一鎮掃宮廟」的前例。

此外，黨政人士指出，這次選戰另一項值得觀察的變化，是民進黨突破過去各縣市候選人各自作戰的模式，將民進黨台北市長候選人沈伯洋帶動的「洋流」現象延伸至其他縣市。