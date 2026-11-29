民進黨台北市長候選人沈伯洋在九合一選舉落敗，今天隨即展開「洋流感謝祭」車掃謝票，上午走中正區、萬華區，下午到大安區、文山區，感謝支持者一路以來的陪伴，謝票行程預計連續3天。

沿路的支持民眾舉著「民主會贏 善良會贏 一直走到開花那天」、「我們是你永遠的靠山」、「沈伯洋你最棒」等標語為他加油。車隊經過金山南路時，台北101董事長賈永婕也跑步加入。沈伯洋一路向支持者揮手，連聲說謝謝，也和路邊揮舞旗幟、綁著飄帶的小水滴互動，回應他們舉的加油標語。沈伯洋也提醒大家多休息，說大家辛苦了，天氣轉涼，不要感冒。

民進黨台北巿長候選人沈伯洋在九合一選舉落敗後，今天展開「洋流感謝祭」謝票車掃活動，沿路的支持民眾舉著標語為他加油。記者黃義書／攝影

民進黨台北巿長候選人沈伯洋在九合一選舉落敗後，今天展開「洋流感謝祭」謝票車掃活動，感謝支持者一路以來的陪伴。在金山南路101董事長賈永婕也跑步加入。記者黃義書／攝影