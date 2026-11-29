在2026年11月28日舉行的台中市長選舉中，國民黨候選人江啟臣意外敗給民進黨候選人何欣純。原先各界預料江啟臣可輕鬆勝選，結果卻吞敗，還可能影響盧秀燕更上一層樓。作家吳思賢認為國民黨台中敗選的主要原因有三項：

一是輕敵，國民黨原本評估優勢明顯而過於樂觀、輕敵，對於選情變化反應較慢，等到察覺選情已變化發酵時，反應又太慢而來不及挽回。

二是原先市政的包袱，尤其台中市長盧秀燕第二任後期，市政出現非洲豬瘟、食安、工安及兒虐等爭議，引發部分市民反感與求變心態，連帶影響江啟臣的選情。

三是對手策略成功，有效固票，本命區明顯領先；反觀江啟臣陣營則未能激起支持者熱情，竟然在自己的本命區還小輸對手，種下敗因。

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