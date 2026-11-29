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何欣純謝票車掃第一天粉絲熱情依舊 感謝盧秀燕的祝賀送到服務處
民進黨台中市長候選人何欣純上演驚天逆轉，擊敗國民黨候選人江啟臣，成為下屆台中市長。她今天開始連續車掃謝票3天，下午從競總出發，大批支持者聚集，高喊「市長我愛妳」；何說，現任市長盧秀燕有送一盆蘭花到服務處，謝謝她。
何欣純以77萬6310票、50.68%的得票率，擊敗江啟臣的74萬1231票、48.39%得票率，創下台中升格直轄市後第三次政黨輪替。她選前一周車掃大台中，所到之處「欣潮洋流」湧動，今天展開謝票車掃，上午在本命區大里太平，下午從競選總部出發。
何競總昨晚開票夜被大批支持者擠爆，今天下午人潮不減，「小欣肝」們帶著「欣潮洋流」飄帶、台中純派旗幟，何欣純抵達時，現場傳出震耳欲聾的歡呼聲，支持者大喊「我們的市長何欣純」、「台中的市長何欣純」、「市長我愛妳」。
記者詢問，是否已和盧秀燕或國民黨台中市長候選人江啟臣通過電話？何欣純回答，目前還沒有，不過今天上午有透過幕僚聯絡，希望能跟江通個電話；她也收到盧送到服務處的一盆蘭花，感謝盧。
何欣純這次選舉展現強大親和力與親民作風，她強調，擔任市長後還是會維持接地氣的作風，這就是她的樣子，也是市民喜歡的樣子，會和大家一起打造這座城市。
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