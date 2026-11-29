成功連任的國民黨桃園市長張善政今天展開謝票行程，他表示接下來會把心力放在桃園未來，把承諾的建設逐項實現；民進黨桃園市長候選人黃世杰除了掃街謝票，也宣示會繼續深耕桃園。

2026九合一選舉落幕，張善政與黃世杰今天都展開車隊掃街謝票行程，張善政在臉書（Facebook）發文表示，「勝選的喜悅，一天就好」。他感謝大家給他機會，繼續完成正在進行的建設，逐步實現桃園更長遠的發展藍圖。

張善政指出，這段時間，也特別感謝競選團隊、地方幹部、志工及年輕夥伴，許多人犧牲了陪伴家人的時間，為共同的目標奔走。大家的辛勞與付出，他都銘記在心。接下來，一起把心力放在桃園的未來，把該做的事做好，把承諾的建設一項一項實現。

黃世杰今天也展開車隊掃街謝票，出發前也與聚集的支持者一一握手致意。黃世杰表示，感謝51萬5453名投票給他，以及沒有投票給他的市民，他會利用這兩天安排到各區車隊掃街，除了感謝，也宣誓會繼續深耕。

黃世杰今天規劃前往中壢區、八德區、大園區、蘆竹區、龜山區、桃園區進行車隊掃街，親自向市民表達感謝。他特別感謝超過51萬桃園市民，在比較艱困的條件下站出來投票支持他。他懷著感恩的心，無論有沒有投票支持他都相當重視，因為桃園就是自己的家鄉，他會繼續努力打拚、關心桃園的未來。

黃世杰提到，今天看到很多支持者依舊站出來，他會利用這兩天到各區車隊掃街，除了感謝，也宣誓會繼續深耕。黃世杰明日預計將繼續前進新屋區、觀音區、平鎮區、楊梅區、龍潭區、大溪區謝票，感謝市民的支持。