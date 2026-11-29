民進黨台中市長候選人何欣純勝選，台中再次變天，新市府的小內閣人選成為關注焦點。何的競選總幹事、法務部前部長邱太三，以及高雄市副市長林欽榮等人被網友點名，她今天表示，新市府人事案還在規畫與思考中，會用最快速度與最完整規畫，讓市民知道。

何欣純今天下午謝票車掃從競選總部出發，行前受訪，對於外界關心的人事案，她表示尚在規畫思考，昨晚說過，用人唯才不分黨派，只要是專業人才都會廣納；有網友點名邱太三與林欽榮，何說尊重大家意見，但目前都還在規畫中。

記者也提到教育部政務次長張廖萬堅，詢問是否討論過接下來規畫？何欣純回應，昨晚張廖有來競總，她們長期以來是很好的夥伴，希望未來也會是台中隊的夥伴；至於是否延攬入閣，何說還沒想到這件事，也沒有問過張廖萬堅的意願，謝謝提醒。

何欣純重要政見之一是成立青年局，她今天表示，上任後會馬上推動，規畫完整的案子送到議會審議，希望盡速通過，給市民一個青年局，大家期待很久。

民進黨本次議員選舉奪下29席，是縣市合併後最多的一次，成為議會最大黨。關於正副議長提名人選，何欣純表示還沒想到這部分，尊重議會黨團，會好好與議員們討論，看未來可以怎麼規畫。