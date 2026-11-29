選舉落幕，南投縣長許淑華順利連任，在全縣13鄉鎮市中贏得12個，僅名間鄉由對手温世政拿下，而許勝選後邀約温吃飯交流。敗選的温世政今車掃謝票，他表示，名間鄉民反對焚化爐立場從選舉結果展露無遺，他也將欣然赴約給予建議。而順利連任的南投縣長許淑華今無公開行程，未規畫謝票活動，暫無相關回應。

南投縣長選舉，國民黨許淑華獲得16萬9905票，擊敗温世政的10萬1958票，不僅順利連任，其得票率62.5%，更是台灣本島縣市首長第一；而她昨晚勝選發表當選感言時，公開表示已致電温世政，並邀他一同吃飯交流南投縣的未來發展。

不過，南投縣長昨天的開票結果，全縣13鄉鎮市中，許淑華拿下12個鄉鎮市，唯獨輸掉名間鄉，而温世政在名間鄉選區以1萬1570票、得票率52.7%，勝過許的1萬399票、47.3%，勝差達5.3個百分點，成為此次選後焦點，引發關注。

民進黨候選人温世政昨天宣布敗選後，承諾將續留家鄉努力耕耘，今天起展開謝票行程，前往南投市、名間、集集、竹山、鹿谷等與黨內候選人合體車掃謝票，温世政出發前受訪表示，13鄉鎮市，只有名間鄉是贏的，絕對是「焚化爐效應」。

温世政說，名間鄉鄉民堅決反對焚化爐的立場，在此次選舉展露無遺，他真心希望許縣長能重新思考焚化爐選址問題，聽到名間鄉民的聲音，而南投要解決垃圾堆積問題，是否有其他解方，像他提出的雞尾酒療法等，他很願意提供給許參考。

針對許淑華邀約，温世政說，他昨晚也有致電給許縣長致賀當選，之後若有找他喝咖啡、吃個飯，他一定會欣然赴約，畢竟無關藍綠之爭，而是交流如何做能最南投縣民更好，只要是對縣民好的，他就全力以赴給建議，讓南投縣建設得更好。

至於要聊什麼，話題不設限，因兩人是學長學妹，有些共同成長經驗能多認識彼此；就縣政上，最想跟她討論交通、青年返鄉就業，畢竟高齡化、人口流失嚴重，也希望與許的交流不會只有一次，能有多一點的溝通交流，給予實質上的建議。

選舉落幕，民進黨南投縣長候選人温世政（右）敗選，今起展開車掃謝票行程。圖／温世政競選團隊提供

選舉落幕，民進黨南投縣長候選人温世政（車上右）敗選，今起展開車掃謝票行程。圖／温世政競選團隊提供

民進黨南投縣長候選人温世政（右）敗選，在全縣13鄉鎮市，唯獨名間鄉票數勝過縣長許淑華。圖／温世政競選團隊提供