民進黨立法委員何欣純當選台中市長，昨晚勝選之夜打給民進黨台北市長候選人沈伯洋，感謝他2次到台中輔選，也希望沈多回台中聚聚聊天。沈伯洋說「妳能當選就是媽媽的心願」，語帶哽咽，何今天回憶起這通電話，也不禁眼眶泛淚。

何欣純今天下午車掃謝票之旅回到競選總部，出發前受訪，被問及昨晚和沈伯洋的電話，她說離開競總之後，馬上打給沈；她覺得沈伯洋和新北市長候選人蘇巧慧沒有當選，真的是很遺憾、可惜與傷心的事情。沈第一時間沒有接，不到5秒鐘就回電。

何欣純表示，沈伯洋在電話中一直問「到底有沒有當選」，得到肯定的答案之後，彷彿鬆口氣說「太好了，太好了，我最關心的就是妳」；沈的亡母生前住在何的選區太平，他說，何能當選就是媽媽的心願，要代替媽媽謝謝何，媽媽會很高興的。

何欣純說到此處，眼眶泛淚，不斷說沈伯洋真的是很溫暖、孝順的人。她在電話中感謝沈2次來台中，帶來滿滿溫暖，也再次強調台中永遠是沈第二個家，歡迎常回來，也可以來找自己，聚聚聊聊，她會分享台中的故鄉味、媽媽的味道，「伯洋那通電話講得有點落淚的感覺」。

何欣純今天下午車掃謝票之旅回到競選總部。記者陳敬丰／攝影