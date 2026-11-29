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YouBike來不來？謝國樑連任後發聲：市區時機未到 從這3個地方開始
基隆能不能引進YouBike，是基隆市長選戰攻防議題之一。成功贏得連任的基隆市長謝國樑今天說，會與新北市政府討論，探詢百福銜接汐止、八斗子銜接瑞芳、外木山銜接萬里路線，有好消息會跟市民報告。
基隆市長選戰競爭激烈，謝國樑昨天以9萬9915票，擊退挑戰他的基隆市議長童子瑋，以高出7125票成功連任。
童子瑋競選期間主打共享單車系統，11月3日邀副總統蕭美琴一起騎YouBike時說，若擔任市長，一定會積極推動YouBike引進基隆，讓市民享有更多元、便利的交通選擇。
到了選前之夜，童子瑋造勢也別出心裁，和前市長林右昌、競選總幹事黃景泰及民眾黨前秘書長謝立功，一起騎YouBike掃街造勢。
謝國樑今天參加教會活動，回應媒體詢問YouBike議題時說，選前有看到（童子瑋）騎乘共享單車，其實是騎在車道上面，這個就代表說，其實基隆市不是每個區域都適合。
謝國樑表示，具體的回應就是百福銜接汐止，八斗子銜接瑞芳，還有外木山和大武崙銜接萬里，基市府會來探詢，有好的消息會來跟市民報告。過去就很清楚說過，他覺得市區目前還不是時機，但會在郊區跟新北連接，他會跟未來的新北市長李四川討論，除了捷運，還有共享單車串聯的方向。
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