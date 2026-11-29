縣長選舉剛落幕，當選人劉建國留下的立委空缺，將進行補選，藍綠陣營開始「點將」，可能人選也逐漸浮上檯面，但綠營人選不是剛當選公職，就是實力稍嫌不足，出現接棒空窗窘態；幾名被藍營點名的可能人選，則早有部署頗被看好，看來這場即將登場的「二戰」，是否會再重演這次縣長選舉「惡戰」戲碼，藍綠都在觀察。

雲林縣長選舉大戰，劉建國和張嘉郡從選前打到選後，目前兩軍仍在驗票「纏鬥」中，兩方僅173票之差，創下雲林政治史上票數最接近的紀錄，盡管這場選舉尚未真正走到結局，但現任立委的劉建國當選後，留下的立委補選，馬上接踵而來，雲林戰火將起，目前檯面哪些人可能是立委補位之人，也成選後焦點。

依選罷法的補選的戶籍相關規定，若選舉區是在直轄市、縣（市）行政區域內劃分（如區域立委選區），繼續居住 4 個月的期間，仍以該行政區域為範圍計算。已蟬連六屆的劉建國係為雲林山區選出的立委，是雲林唯一的綠委，累積雄厚的基層實力，但目前想在山區徵調合適人選，承接劉的政治資源，讓未來縣政推動更順暢，綠營也正傷腦筋。

雲林綠營以劉建國和蘇治芬兩大系統為主，多位被點名的蘇系人選多半在海線，至於劉系人馬則在今年地方選舉幾乎是兵將盡出，都已卡進個人的政治位置，不可能參選，呈現「營寨已空」，包括劉系幾位實力派子弟兵古坑鄉長林慧如、議員張維崢、四連霸議員江文登等人，才成功連任，不可能參選。另有前崙背鄉長李泓儀、現任斗南農會張燕容也被點名。

據透露，綠營在選後對立委補選也快馬加鞭徵詢各方意見，幾個口袋名單也初步討論，但面對藍營將推出強打，綠營為能「乘勝追擊」，也將再多作評估，不排除從醫師後援會或中央徵調具知名度人選應戰，但最後人選徵召仍由黨中央決定。

藍營方面，儲備人選倒有不少，但這次張嘉郡意外落選，張派元氣大傷，尤其山區9個鄉鎮市，除了藍營大票倉斗六和藍綠參半的斗南，其餘7鄉鎮則綠油油，綠稍大於藍，對藍營補選仍是硬仗。目前較熱門人選的兩位現任副縣長陳璧君和謝淑亞被視為備胎強打。

謝淑亞曾任古坑鄉長、斗六市長，政治風評佳且於2020年曾與劉建國交手競選立委，陳璧君則是雲林新世代文青政治人物，兩人否能在補選為國民黨扳回一城，備受矚目。