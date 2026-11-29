立委陳亭妃這次在台南市長選舉拿下52.49%選票，比對手謝龍介多出7萬7千餘票順利當選，不過部分支持者開酸，認為選戰策略失當，才「贏不夠多」，陳亭妃下午透過競總回應，選民鼓勵、鞭策，都虛心接受。

陳亭妃這次拿下52萬1419票（52.49%），較對手謝龍介44萬4098票（44.7%）多出7萬7321票，與選前外界預期有落差，尤其，開票初期雙方票數一度接近，更讓支持者一度嚇出冷汗。

陳亭妃昨晚確定勝選後在threads發表勝選感言，文指「謝謝每一位台南市民！一路走來，謝謝每一位給予亭妃鼓勵、陪伴與支持的人。選舉只是一時的，無論大家今天做了什麼樣的選擇。未來，我將會加倍用心照顧每一位台南市民。我會帶著不曾改變的初心，打造一個公開、透明、廉能、有溫度的市政府，不辜負大家的託付。」

該訊息披露後在網路引起話題，部分鄉民也開酸說，雖然全家都投你，但都非常不滿意！請不要一直講女市長，不要扯姐姐，你是市長 ！今天結果你真的滿意嗎？請謙卑改進，自己一直騎腳踏車，到處失言扣分，有在注意檢討嗎？

也有人稱，因不喜歡謝龍介最後含淚投票，更有人直指，烏山頭太陽光電板議題一開始說不夠清楚，未正面回擊才被對手謝龍介大做文章，才會衝擊選情，所幸綠營基本盤夠穩，才未被逆轉。

也有挺陳亭妃支持者認為，選舉訊息萬變，陳一路勤走基層耕耘，過程許多不為人知的辛酸，所有的努力不該被抹煞，重點是看未來4年，這樣指摘對陳亭妃及競選團隊並不公平。

擔任陳亭妃競總執行總幹事的陳怡珍下午簡短回應，選民有鼓勵、有鞭策，都虛心接受；只要能讓台南這座城市能更好，永遠都有努力空間。