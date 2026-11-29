國民黨立委柯志恩二度參選高雄市長落敗，今天沒有舉辦謝票行程，下周二起改以感恩見面會形式向支持者致謝。柯志恩表示，感謝67萬高雄市民的支持與肯定。儘管結果不如預期，但一路走來的感動與情誼，不會因為選舉結束而消失，期待透過見面會與大家見面聊天。

柯志恩競選辦公室今天下午公布柯志恩感恩見面會時間，高雄市黨部（建國一路463號）預計在12月1日及12月3日舉辦見面會。夢想海港城（鼎中路80號）則在12月5日下午及晚上各辦一場。

柯志恩臉書發文表示，難過就留在昨天，從今天開始，我們要用歡笑取代淚水，用勇氣迎接未來。

柯志恩強調，她對高雄的愛與承諾始終不變，還有一些尚未發完的文宣及紀念小物，歡迎大家前來索取，為我們共同走過的日子留下一份美好的紀念。期待與大家見面、聊聊天，讓我們帶著笑容再次相聚！