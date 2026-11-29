屏東縣長周春米以10萬1066票之差大勝對手蘇清泉成功連任，其中在屏東市贏下2萬384票，，但民進黨屏東市長候選人梁育慈卻以2213票之差，敗給國民黨籍現任市長周佳琪，屏東市再現分裂投票。周春米今受訪說，尊重民主過程與選民最後決定，梁育慈雖未勝選，團隊打一場美好戰役，引用民進黨立委沈伯洋「繞遠路就是最好的捷徑」。

屏東市長選舉開票過程兩人票數一路拉鋸，周佳琪最終以5萬0243票、得票率51.13％連任，梁育慈拿下4萬8030票、得票率48.87％，兩人僅差2213票。相較4年前周佳琪以4萬8656票擊敗民進黨候選人李清聖的4萬5392票，藍綠票差從3264票縮小至2213票，民進黨雖未能翻轉屏東市，但進一步拉近與國民黨的差距，也創下票數第二幅度小差距。

屏東市長期由國民黨執政，民進黨徵召現任縣議員梁育慈出戰，周春米選戰期間多次與梁育慈合體喊出「有米就有梁」，試圖將縣長選情優勢延伸至市長選戰。但從結果來看，縣長選舉政黨支持優勢未能完全反映在市長選票，地方組織、現任市長施政表現及選民對候選人的個別認同，仍是值得深入檢視。

梁育慈未能突破艱困選區，周春米今說，鄉親已做好最好的決定，尊重民主過程與最後結果，也珍惜屏東市民在選舉過程中給予的熱情支持。

周春米說，大家都還年輕，也備受支持與信賴，團隊在這場選戰中吸收許多養分，未來不論是屏東市建設或屏東縣整體發展，梁育慈與她的團隊，絕對都是很重要的隊員。

梁育慈今下午車隊掃街謝票，梁育慈說，選舉結果已經出來，結果讓大家失望，感謝大家，和她一起打一場美好戰役，屏東的太陽一樣會升起，邀請大家繼續用自己的力量，把這座城市看顧好、成為照亮城市的光，一起並肩走在屏東市未來。

連任成功周佳琪今ㄧ早展開車隊掃街謝票，周佳琪說，感謝大家肯定，讓她能為市民朋友服務，她將傾聽民意，服務不分黨派，建設不分顏色，要為屏東市爭得幸福與榮耀。