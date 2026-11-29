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以357票險勝張峻 游淑貞回應對手陣營驗票「尊重民主機制」
花蓮縣長選舉昨天上演激烈三方對決，國民黨游淑貞最終以357票險勝無黨籍張峻，張峻陣營今天委託律師向花蓮地方法院聲請重新計票。游淑貞回應，尊重民主機制，強調「少數服從多數，多數尊重少數」的民主運作原則，選後，更要促進團結、共榮、共好，才是鄉親切深期望。
縣長選戰今年呈現泛藍三腳督局面，開票過程游淑貞、張峻票數十分接近，雙方差距一度只差100多票，不過最終游淑貞得到6萬3013票，險勝張峻的6萬2656張票，張峻陣營今天前往花蓮地方法院提出聲請驗票。
游淑貞表示，選舉落幕後，花蓮更需要鄉親團結，期待大家重新凝聚力量、彼此合作，朝著讓花蓮更好的共同目標前進，攜手促進地方共榮，這也是許多鄉親的共同心聲與期盼。
游淑貞指出，民主選舉依照既定制度產生結果，無論得票多寡，都應尊重公平機制與選民的選擇。尊重民主、放下對立、團結向前，才是對花蓮最大責任。
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