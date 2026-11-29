民進黨立委陳素月昨天當選彰化縣長，不過只以3.5萬票之差小勝，民進黨縣議員席次維持16席，在彰化縣26個鄉鎮市長選舉中，也僅拿下花壇鄉1席。反觀藍營在彰化市、員林市兩大票倉皆成功勝出，彰化市更終結民進黨17年的執政。對此陳素月表示，民進黨在基層的經營需要全面檢討。

陳素月今天上午從彰化市出發展開車隊掃街，預計以一周時間向鄉親謝票。隨著她當選縣長，彰化第四選區立委席次也將出缺，接下來的立委補選布局受到關注。陳素月表示，立委補選提名是黨中央職權，她尊重黨主席的決定，一切由黨中央規畫。

針對上任後的優先工作，陳素月表示，希望盡快處理彰化市東區都市計畫案目前的程序及相關問題，因為該案也影響台中捷運綠線延伸彰化的時程。她與台中市長當選人何欣純在選舉期間已有共識，希望未來4年內看到具體進度，也就是實際動工。

這次彰化縣鄉鎮市長選舉版圖這次也出現變化，26鄉鎮市國民黨拿下8席，民進黨僅1席，由花壇鄉長當選人葉繼元入主。國民黨當選人包括彰化市長陳文賓、和美鎮長林庚壬、線西鄉長黃漢皇、秀水鄉長鄭倫杰、芬園鄉長洪千芸、員林市長凃俊任、埔鹽鄉長施建樑及社頭鄉長蕭浚二。

政黨人士指出，民進黨此次雖然拿下縣長，但縣議員席次維持16席，鄉鎮市長席次更從上屆2席減為1席，縣市較難發揮母雞帶小雞的效果。陳素月今天指出，基層確實需要經營，會針對這次選舉結果檢討，彰化長期以來是相對偏藍的縣市，民進黨在地方基層的經營需要全面檢視。