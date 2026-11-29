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宜蘭得票緊咬區…湖西村長選舉同票將抽籤 大同鄉長選舉只差2票
宜蘭縣五合一選舉競爭激烈，部分選區在開票過程中呈現拉鋸或同票，其中角逐大同鄉長的兩位候選人得票只差兩票，候選人將聲請重新計票；湖西村長選舉兩位候選人同票，員山鄉公所選務作業中心邀請兩人抽籤決定誰當選。
這次開票結果，員山鄉湖西村長選舉候選人李啓明、楊建榮都獲得382票，此外國民黨籍大同鄉長候選人胡文聰拿到1934票，無黨籍女性候選人賴正蘭獲得1936票，只差2票。
縣選委會表示，依選罷法規定，該選區全部有效票數千分之三（0.3%）以內時，符合資格候選人7天內，可以向管轄法院聲請查封票匭與選舉人名冊，並且重新計票，至於同票者經由抽籤決定當選人。
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