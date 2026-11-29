2026年九合一選舉落幕，民進黨議員成績亮麗，提名35人、33人當選。民進黨高市黨部主委黃捷表示，此次選舉高雄席次大幅增加6席，若再加上無黨籍友好人選，整體席次有望突破37席，延續綠色執政，也是六都之中唯一由單一政黨取得議會過半的城市。

議長康裕成透露，新當選的議員席次之中，男性33人、女性32人。若以黨籍分析，民進黨男性20人、女性13人；國民黨女性人數更是碾壓男性，男性7人、女性19人，另外無黨籍6席全是男性。

康裕成說，本屆高雄市議會的女性議員比例為39%，每次引用這個數字介紹議會，來訪貴賓多半覺得不可思議，往後她若提高雄市議會的女議員占一半之多，相信更會引起訪賓尖叫。

黃捷表示，此次選舉締造四大重要紀錄，更有五位政治新人拿下各自選區第一高票，表現超乎預期，也顯示市民願意給予優秀新人機會，她要特別感謝市長陳其邁六年執政，為民進黨在高雄奠定深厚的底氣。

黃捷說，此次高雄選舉締造四大紀錄，第一，高雄是此次六都唯一由單一政黨取得議會過半的城市；第二，民進黨在高雄的議員席次大幅增加6席，增加席次居全國之冠；第三，創下高雄有史以來，民進黨首度在議會單獨過半的歷史紀錄；第四，賴瑞隆順利接棒市長，也創下民進黨在高雄歷次市長交棒選舉中的最高得票紀錄。