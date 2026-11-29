參選市長失利的基隆市議長童子瑋，今早展開謝票行程。他說，怎麼拜票就怎麼謝票，非常感恩這麼多「尊爵不凡」的市民支持他，這麼多人在夢想館用便利貼寫下對基隆未來的期許，他會深刻放在心中，帶著大家的祝福繼續努力，繼續深耕基層。

基隆市長選舉昨晚開票，謝國樑獲得9萬9915票，比童子瑋9萬2790票多出7125，驚險勝出，繼續主政4年。

童子瑋從設在忠一路的競選總部夢想館出發謝票前說，基隆人有共同的夢想，就是城市可以更進步，家鄉可以更好，公共服務品質可以追上雙北的水準。他非常、非常感恩，有9萬多的支持者，共同期待這個目標。

童子瑋表示，他也要感謝全體基隆市民，參與這次選戰，特別謝謝投給他的這麼多尊爵不凡的市民。從昨晚到今早，他的內心都非常的澎湃，真的有這麼多人，包括夢想館這麼多人貼上便利貼，寫下對基隆未來的期許，他會深刻的放在心中，帶著大家的祝福繼續努力深耕基層。

童子瑋認為，這次的選舉大家都盡力了，是他個人的問題，他會調整好腳步，回應市民的期待。「我們不能放棄基隆，這是我們的家，這是我們的故鄉」，他希望大家一起不要放棄家鄉，相信家鄉總有一天會更好，也期許勝選的謝國樑，可以認真幫基隆市公共建設做得更好。

當然我們這些長官們都很關心我們，然後也這個也謝謝他們，對我們的提攜，他會關心基隆的選情，當然關心基隆的發展，真的非常謝謝兩位總統的支持跟照顧。

媒體記者詢問童子瑋的「下一步」，童說「先沉澱沈澱吧」，先前怎麼拜票，現在就怎麼謝票，他會規畫一連串的謝票旅程，感謝所有的好朋友，感謝尊爵不凡的市民，各位尊爵不凡的男人，各為尊爵不凡的女人，他必須要好好的謝謝大家，也聽聽大家的聲音。

童子瑋說，謝票完後，他會把心情調整好，也把大家的聲音收集好，要先回應所有便利貼的期待。對基隆好的事情，不管他在哪個位置，對基隆發展都有非常重要的責任。他背負9萬2000多票的支持者，必須把9萬2000多票的聲音持續表達出來。

參選市長失利的基隆市議長童子瑋，今早展開謝票行程。記者邱瑞杰／攝影

參選市長失利的基隆市議長童子瑋，今早展開謝票行程。記者邱瑞杰／攝影