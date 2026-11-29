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高虹安刷新竹市長選舉最高票 今啟動車掃感謝支持
無黨籍新竹市長高虹安順利連任，獲得逾12萬9159票、得票率突破57%，票數超越國民黨前市長林政則於2005年創下的11萬2221票紀錄，不僅成功連任，也刷新新竹市長選舉史上的最高得票紀錄。
高虹安此次以近4萬票差距勝過民進黨候選人莊競程，在東區、北區及香山區的得票率均突破5成。連任成功後，高虹安的市政布局及未來在藍白陣營中的政治動向，也持續受到政壇關注。
高虹安今日上午啟動新竹市全區早、中、晚三場謝票車掃，她指出，開票結束後獲得12萬9159票，創下新竹市長選舉有史以來的最高票紀錄，她非常感謝所有新竹市民一票一票投出來的肯定。
高虹安也特別向新竹市政府市政團隊致謝，強調從4年前第一次參選新竹市長、去年的罷免案，再到本屆第12屆新竹市長選舉，得票數年年創新高，全靠市政團隊的優秀表現與認真執行承諾，讓市民看得到政績、也有感，這正是她昨晚看到票數時內心最感動與感謝的事。
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